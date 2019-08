Autor: for -

Páteční let Smartwings z Katovic v Polsku měl namířeno do Agadiru v Maroku, ale místo toho podle zjištění Blesk Zpráv přistál v Praze. Podle radarových dat let TVP7536 operovaly aerolinky s Boeingem 737-8FN. Podle tiskové mluvčí Smartwings přistání v Praze nic neznamená a nouzová situace podle ní nenastala.