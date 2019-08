Dvojice se o zavražděném Kuciakovi a jeho snoubence Martině Kušnírové (†27), která se rovněž stala obětí nájemného vraha, vyjadřovala nanejvýš odporně.

V komunikaci však Kočner s Alenou Zs. vystupovali jako nezaujatí pozorovatelé, bavili se tím, že spekulovali, kdo Kuciaka zabil. Psali si o tom, že to musel být někdo, koho Kuciak, Kušnírová nebo oba dva znali, pustili ho k sobě domů a vypili s ním kávu. „Přesně, ale když spolu pili kávu, tak se pak okruh výrazně zúží. Na zdraví dobrých kámošů typu Nicholsona,“ reagoval Kočner. Toto je jen slabý odvar komentářů, které si spolu vyměňovali.

Patron novinářů s patronou v těle

Zprostředkovatelku Alenu Zs. pobavilo, když matka zavražděné Kušnírové věděla, kdy přesně její dcera zemřela. „Zapomněla, že třeba o půl desáté mohli ještě š*kat, takzvaný poslední š*k. Fuj, to jsem hnusný,“ liboval si Kočner a svou zprávu doplnil o vysmáté smajlíky.

Asi nejzvráceněji ale Kočner reagoval na to, když Alena Zs. napsala, že se Kuciak může stát patronem novinářů. „Ku*va, to je dobrý nápad. Založím nadaci sv. Jána Kuciaka, patrona novinářů. Kdo bude lepším patronem než ten, kdo skončil s patronou? No fuj, jak jsem hnusný, až bych si dal po hubě,“ dodal cynicky Kočner.

Nesrovnalosti ve výpovědi údajného vraha

K úkladné vraždě Kuciaka a jeho snoubenky došlo v únoru roku 2018, dosud bylo z činu obviněno pěti osob. Objednavatel Kočner, zprostředkovatelka Alena Zs., Tomáš Sz., Zoltán A. a Miroslav Marček. Právě Marček se doznal k tomu, že to byl on, kdo zmáčkl spoušť. V jeho výpovědi je však řada nesrovnalostí.

Kočnera kvůli zprávám chtěli v úterý vyslýchat, ale on odmítl vypovídat, obsah konverzace zpochybňuje. „Mají 150 stran, z jejich obsahu je jasné, že se případu vůbec netýkají,“ uvedl obhájce obviněného Marek Para, přepis zpráv nepovažuje za důvěryhodný důkaz. Ve skutečnosti Kočnerova komunikace s Alenou Zs. zaplní až 600 stran. Pro policii jsou klíčovější dny, kdy se vražda připravovala než doba poté.

Zprávy právě z tohoto období korespondují s výpověďmi Zoltána A., u kterého měla Alena Zs. vraždu objednat, a dalšími důkazy. Zoltán A. byl zatčen jako první z obviněných, policie ho zadržela loni v září.

Para napadl to, že se nedá přesně říct, s kým Kočner přes aplikaci komunikoval. Nicméně po pročtení všech zpráv jasně vyplývá, že byl v kontaktu právě s Alenou Zs. Většinu věcí však spolu dvojice řešila osobně, scházeli se na golfovém hřišti v Báči. Pokud žena v konzervaci zmínila něco konkrétnějšího, Kočner ji vyzval, aby to nepsala přes mobil.

Prokurátor naštval rodiče Kuciaka a jeho snoubenky: Buďte chlap, vyzývají ho

Peníze na kreditku i dovolená v Dubaji

Oslovovala ho šéfe nebo bossi a byla mu zcela oddaná, on k ní byl chladný a vulgární, ale starostlivý. Pravidelně jí vyplácel peníze, dal jí kreditní kartu, její dceři posílal dárky a zaplatil jí dovolenou v Dubaji. Po Kuciakově vraždě byl Kočner k ženě milejší. Z jejich chatu je jasné, že si dávali pozor na to, co si píšou. Alena Zs. podnikatele neustále ujišťovala o tom, že není podezřelý.

„Už nemají o čem psát, tak vymýšlejí blbosti. Ty nejsi veřejně činná osoba, nemají právo psát o soukromé osobě a zveřejňovat soukromé telefonáty. Kde to jsme?“ psala Alena Zs. Dvojice si hrála na vyšetřovatele a „hecovala“ se, kdo přijde s lepší teorií o tom, kdo „skutečně“ Kuciaka zabil.

„Každou chvíli nové překvápko,“ reagovala žena na spekulace, že za vraždou stojí italská mafie. „To jsem zvědavá, jak v Itálii budou hledat vraha,“ dodala. Zároveň si oba utahovali ze vztahu expremiéra Roberta Fica a Márii Troškové. „Nechápu ten cirkus okolo jednoho nepřemýšlejícího pisálka,“ divil se ve zprávách Kočner.

Dvojice si přes aplikaci posílala řadu fotografií, polici se je ale ještě nepodařilo rozšifrovat. Komunikovali také přes WhatsApp, Kočner se tady chlubil, že se nebojí vězení, protože mu věštkyně řekla, že ho nezavřou.