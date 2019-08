Čtyřmetrová balanční tyč a naprostá soustředěnost! To jediné si na 350metrovou cestu po látkovém laně přes Vltavu dnes s sebou přibalí fenomenální provazochodkyně Tatiana-Mosio Bongonga. Kráska, která se akrobatickému umění věnuje už od osmi let, v 18:00 znovu zúročí tisíce odtrénovaných hodin. Před zraky Pražanů vystoupá za zvuků živé hudby do 35metrové výšky na jeřáb na Dvořákově nábřeží a přejde do Letenských sadů. I když plány před zahájením narušil pořádný liják, organizátoři Letní Letné přesto až do poslední chvíle věřili, že se dílo podaří. „Uděláme vše pro to, aby se dnešní přechod přes Vltavu uskutečnil. Mokré lano provazochodkyni nevadí,“ uvedli.

Po laně nad Vltavou bez jištění! Provazochodkyně chystá dechberoucí show, s větrem jí pomůže 12 mužů Za sebou má Tatiana nespočet zkoušek a úterní velkou generálku. Ta začala také v 18:00, aby měla akrobatka stejné světelné podmínky, natrénovat byla potřeba hlavně záchrana pro případ nouze, vyzkoušet se muselo i to, jak se lano chová ve větru.

Provazochodkyně se prochází po laně:

V případě potřeby k ní vždy slaňoval kolega z celkem 19členného týmu, který do Česka už 5. srpna dorazil, a celá generálka skončila spuštěním Tatiany do předem připraveného člunu. Akce trvala asi hodinu a akrobatka za tu dobu zdolala zhruba polovinu délky. Podle mluvčí festivalu Letní Letná Ivany Pěkné je ale za příznivých podmínek provazochodkyně schopna trasu zdolat za 35 až 40 minut. „Pevně věříme, že vstřebáme všechny pozitivní vibrace, které k nám přicházejí,“ vzkázali zástupci uskupení Cie Basinga, které Tatiana spoluzakládala, po skončení úterní zkoušky.

Učil ji Čechoslovák

Pro Bongongaovou je tato instalace zatím nejdelší, kterou kdy šla, řekla Pěkná s tím, že kvůli této akci se daly dohromady dva francouzské soubory - Cie Basinga a Gratte Ciel. Pro Bongongaovou má toto číslo zároveň i symbolickou hodnotu. „Provazochodectví se začala učit v osmi letech a jejím mentorem byl Rudy Omankowsky, který byl Čechoslovák,“ řekla Pěkná.

Letní Letná: Odkud sledovat přechod Vltavy na laně? Krásná provazochodkyně 35 metrů nad zemí

Tatiana sice vyráží na lano bez jištění, zcela sama ale na celý proces není. Kvůli větru stojí na konci lana 12 mužů, kteří pomocí kladky a zátěží vyrovnají případné poryvy větru. Pokud by se něco zvrtlo, má u sebe akrobatická lezkyně i technologickou karabinu, kterou se přichytí k lanu. Připravený tým lidí jí pak pomůže bezpečně se dostat na zem. V rámci zahájení festivalu Letní Letná pak bude následovat open-air vystoupení a koncert, na který je vstup zdarma. Festival potrvá následující tři týdny.