Autorka Zápisníku alkoholičky v nemocnici: Míša (27) bojuje s „vetřelcem“ v kosti ruky

„Poslední dny rekapituluju hodně a asi bych některé věci udělala jinak, ale za to, co se povedlo poslední rok, jsem nesmírně šťastná a na sebe hrdá. Těch překážek a nástrah bylo tolik, že by mi stačily tak na deset let, ale beru to tak, že každému je naloženo tolik, kolik unese, a všechno se děje z nějakého důvodu,“ uvedla Michaela v úvodu svého statusu na facebooku.

Michaela dlouho bojovala se závislostí na alkoholu. Pila tajně a sama sebe nazvala mistryní ve skrývání nejen svého pití, ale i flašek alkoholu.

„Měla jsem flašky schované ve skříňkách, prádelníku, pod dřezem. Manžel sice věděl, že něco není v pořádku, ale v práci jsem normálně fungovala, nikdo na mně nic nepoznal,“ svěřila se na jaře Michaela ve studiu Blesk s tím, že pila hlavně večer, když dcera usnula.

„Vetřelec“ v kosti ruky

Nyní řeší zcela jiný problém. Michaela na sociální uvedla, že před měsícem a půl spadla ze štaflí. A vyšetření v nemocnici odhalilo něco, co nečekala.

„Úplnou náhodou mi byl zjištěn nález v kosti ruky - familiárně ho nazývám vetřelcem. No a vetřelec musí urychleně ven, protože, kdo by taky něco takového chtěl, že. Já tedy ne, takže zítra se spolu rozloučíme a chvíli ještě budeme čekat, zda zanechal nějaké následky, nebo ne, já doufám a pevně věřím tomu, že ne. Mám spoustu plánů a povinností a nenechám ho mi je narušit, věřím, že naše zítřejší odloučení bude definitivní,“ naznačila Michaela blížící se zákrok. „Věřím, že lékaři vědí, co dělají. U mě je ta velikost větší podstatně, v podstatě vyplňující šířku kosti celé,“ doplnila pak v komentářích Míša.

Míša (27) propadla alkoholu po dítěti. Zlom přišel po třech propitých dnech

Utlumila aktivity

Autorka Zápisníku alkoholičky si přitom v minulosti prošla vším možným. Včetně tradiční fáze popírání. Ale i řadou pokusů s alkoholem skoncovat. Zlom nastal ve chvíli, kdy Michaela propila tři dny v kuse a nebyla schopná vystřízlivět. „Podívala jsem se do zrcadla – vypadala jsem hrozně, lekla jsem se, bylo mi psychicky i fyzicky zle. Tak jsem zavolala své adiktoložce, že musím okamžitě někam nastoupit,“ popsala rozhodující okamžik Michaela.

Své zážitky popisovala anonymně do té doby, než letos v rámci Suchého února odhalila svoji identitu, aby mohla o démonovi jménem alkohol mluvit a varovat před ním.

„Ženy pijí, když drží krok s muži.“ Psychiatr Nešpor promluvil o alkoholičkách

Svěřila se tehdy i se svými plány, jako je psaní knihy a pomoc při vybudování speciálního centra, kde by pomáhala těm, kteří také bojují se závislostí. Nyní však uvedla, že s ohledem na zdravotní stav svoje aktivity utlumila.

„Hodně jsem poslední měsíce myslela na to, co ode mě kdo očekává, a ne tolik na to, co očekávám sama od sebe, teď jsem měla čas si to celkem promyslet a i mně se dost ulevilo. Někdy se prostě musíme úplně zastavit, dostat trochu nafackováno, abychom si udělali čas přemýšlet jen nad sebou a nad tím, co je v životě důležité,“ uzavírá Míša svůj status.

Rozhovor s Michaelou ve studiu Blesk Zpráv: