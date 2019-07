Transsexuálka Tereza už má lejstro na „pipinku“. A pochválila úředníky

Tereza Španihelová, pravděpodobně nejznámější transsexuálka Česka, si může připsat další dílčí úspěch ve své cestě za změnou pohlaví. Dostal se jí do rukou nový rodný list, ve kterém je již oficiálně uvedena jako žena. Tereza, která se narodila jako Jakub, to oznámila v příspěvku na svém Instagramu.

„Tohle není cíl, ale začátek.“ Takovými slovy začíná Tereza alias Tores Gorgeous popis fotografie rodného listu, díky kterému už je i z právního hlediska ženou a ne mužem. Má zde uvedené své nové jméno Tereza, ne Jakub, se kterým byla narozena.

„Chtěla bych dnes poděkovat všem, co ve mně věřili, podporovali mě a taky všem pozitivním úředníkům jako například holkám na matrice ve Valašském Meziříčí, které mi moc pomohly a hlavně jsou jedním z důvodů, proč jsem nezanevřela na úředníky v ČR, se kterými jsem toho díky tranzici řešila opravdu hodně,“ ocenila transsexuálka ochotu lidí, se kterými o záležitosti jednala.

Slova o snech a opoře

Tereza operaci na změnu pohlaví absolvovala v dubnu letošního roku. Blesk.cz její proměnu sledoval. Netajila se tím, že celý proces byl velmi náročný a po chirurgickém zákroku trpěla bolestmi, vše ale podle ní stálo za to. Pocit štěstí, že je konečně skutečnou ženou, byl podle jejích slov neskutečný.

Změna rodného listu byla již jen úřední formalitou. I tak ale pro Terezu znamenala hodně. „Chtěla bych všem vzkázat, buďme vnímaví, podporujme lidi v jejich snech a dávejme jim oporu když to potřebují. Protože nikdy nevíme, co nás čeká a kdo nás samotné podpoří a podrží v tom nejhorším, jak se to stalo mě,“ napsala Tereza.