V evropské loterii Eurojackpot vyhrál v pátek sázející z České republiky 1,412 miliardy korun. Je to druhá nejvyšší výhra v historii země. ČTK a Blesk Zprávy o tom informoval mluvčí Sazky Václav Friedmann. Tažená výherní čísla byla 8, 23, 40, 41, 42 a dvojice doplňkových čísel 2 a 10. Podle mluvčího nyní běží lhůta 365 dní, během které se musí výherce o svoji výhru přihlásit.

„Po každém losování se data shromažďují a analyzují, většinou je máme k dispozici až druhý den,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí Sazky Friedmann. V sobotu by tak mělo být jasné, jestli si tiket sázející vsadil na internetu, v trafice, na benzince. I ve kterém kraji to případně bylo.

Rekordní výhra v Česku padla v květnu 2015, sázející z Pardubického kraje tehdy vyhrál 2,466 miliardy korun.

Video Toto jsou kroky šťastlivců: Podívejte se na cestu za miliony i miliardami do „svatyně“ Sazky - David Budai, Aleš Brunclík

K zisku hlavní výhry musel sázející trefit sedm čísel. Pět z nich vybírá z padesáti a zbylá dvě z deseti. Pravděpodobnost zisku prvního pořadí tak je jedna ku 95 milionům.

Eurojackpot je nadnárodní loterie, do které je zapojeno 18 států Evropy. ČR se ji účastní od října roku 2014. Losuje se jednou týdně, a to každý pátek od 20 do 23 hodin v Helsinkách.