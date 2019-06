Tereza si i s novou „pipinkou“ užívala u moře. Na fotce ukázala svalovce

Opálené dokonalé křivky v bílých bikinách, dlouhé hnědé vlasy a úsměv. Z Tereziných dovolenkových fotek sálá spokojenost a štěstí. „Pocit z mého těla, které konečně vypadá tak, jak vždy mělo, je pro mě velmi povznášející,“ svěřila se na svém instagramu.

Tereza v polovině dubna podstoupila poslední operaci, která jí chyběla k úplné přeměně pohlaví a její spokojenosti. Po ní přišlo několik náročných týdnů, kdy se vše muselo zhojit.

Tereza s novou „pipinkou“ je doma a musí dilatovat. A prozradila, s kým tráví čas

„Je to speciální režim, kdy se o pipinku musíte starat a speciálně ji udržovat, aby neměla tendenci zarůstat a udržela si hloubku. Toto holky většinou dělají tři měsíce a potom už je to v pohodě, pak už se to udržuje běžným sexem. Už žiješ běžný život,“ vysvětlila Blesk Zprávám Tereza Španihelová po operaci.

Fanoušci: Byli by prý hezký pár

Současný pocit štěstí a sounáležitosti s vlastním tělem Tereza neumí slovy popsat. „Pořád mám v hlavě, jak moc ráda bych vám to tady přiblížila, ale nejde to. Člověk to musí zažít, chodím ráno i večer po pláži a užívám si to, co to jde, vzduch, vodu, lidi s úsměvem, vůni moře... Je to velmi krásné, krátké, ale opravdu krásné,“ dodala.

Transsexuálka Tereza po operaci: První čůrání s „pipinkou“ a dojemné díky lékaři

Na svých cestách se potkala i se svalnatým klukem. U fotografie s ním je ovšem tajemná. Její přátelé a fanoušci ji podporují komentáři jako: „Wow... toho sbal, je to fakt kus!“ nebo „No, jako, co si budem, byli byste hezkej pár“. Tereza zůstala jen u skromného komentáře „Je to tak pozitivní chlap...“, za který umístila srdíčko a hashtag #dekuju. A na dotazy reagovala skromně a vtipně: „Nevlezl se mi do kufru, tak jsem ho tam musela nechat.“

Dočkala se už svého poprvé?

Jestli tedy Tereza ve svých 33 letech přišla o čerstvě nabyté panenství, zatím neprozradila. Blesk Zprávám ale v dubnu řekla, že si po zhojení bude intimní chvíle užívat stejně jako jiné ženy.

„Orgasmy budu moci zažívat, citlivost je tam zachovaná, díky tomu, že se neodstraňuje prostata, je tam zachovaný příjemný pocit i zevnitř,“ popsala, ale nezapomněla dodat, že první sex je pro ni zatím velkou neznámou.

„Stala jsem ve 33 letech pannou.“ Tereza po operaci promluvila o bolesti i prvním sexu

„Těším se, i když ty první vstupy asi nebudou úplně příjemné, člověk si musí zvyknout, je to něco nového. Není to tak, že se hned s někým pomiluju a bude to skvělé,“ řekla před necelými dvěma měsíci Tereza. Potrvá prý několik týdnů, než její „pipinka“ získá citlivost a vše se vrátí do normálu. Je tedy možné, že ještě čeká na tu správnou chvíli a hlavně toho pravého muže.