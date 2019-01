Živě z redakce Blesku: Špatná kombinace léčiv. Ochrání před ní lékový záznam?

Češi umírají v touze po zdraví, protože stále častěji nesprávně kombinují léky. Pomůže navrhovaný lékový záznam, do kterého by měli přístup lékaři a lékárníci? To je téma úterního živého Epicentra, do kterého přijali pozvání ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová a náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel. Přímý přenos začíná v 15:00.