ŽIVĚ: Boj o Kliniku! Aktivisté okupují střechu budovy, stavební firma začala s pracemi

O vystěhování Kliniky se rozhodlo loni koncem roku. Členové autonomního centra však s rozhodnutím soudu a přístupem SŽDC, jež budovu vlastní, nesouhlasí, snaží se proto až do poslední chvíle o prostory Kliniky bojovat. Jejich hlavním argumentem je skutečnost, že po převzetí zmiňovaným úřadem bude budova minimálně několik měsíců až let prázdná. Na místě na čtvrteční dopoledne nahlásili demonstraci na podporu Mezinárodního dne tuleňů, lachtanů a velryb, policie je proto na místě od počátku, aby standardně dohlížela na pořádek. Někteří z desítek demonstrantů, již se na místě sešli, mají na hlavách roušky či tulení masky. Několik se jich usadilo na střeše budovy. Na místě jsou také děti, další s sebou vzali psy.

Do lokality Kliniky dorazilo před 10:00 zhruba deset zaměstnanců exekutora. Krátce poté do amplionu promluvil exekutor Ivo Luhan, který požádal aktivisty o přípravu k úkonu zahájení exekuce. Vlastní proces zahájil přesně v 10:00.

Klinika se chystá na „poslední vzdor“. Vyzývá SŽDC, aby zastavila exekuci Příliš hladce to ale nešlo - členové kolektivu Kliniky se totiž postavili před vstup a začali s exekutorem rozmlouvat, čímž mu fakticky znemožnili se do domu dostat. Exekutor vzhledem k řádně hlášené manifestaci, která měla probíhat do 11:30, odmítl vstoupit do budovy násilně hlavním vchodem, s dalšími vykonavateli exekuce se pak pokusili dostat dovnitř bočními vstupy.

Použili dokonce beranidlo, dveře i okna ale byla zatarasena matracemi. Nakonec chtěl využít zadní vchod, situace na místě se ale vyostřila. Došlo ke strkanici mezi aktivisty a exekutorem i jeho zaměstnanci, Luhan následně zavolal policii. „Byl jsem napaden. Strkali do mě, za napadení považuji i to, že jsem nebyl vpuštěn do budovy,“ uvedl k incidentu. Na místo posléze dorazil antikonfliktní tým.

„Opustťe budovu i pozemek“

Před tři čtvrtě na jedenáct vyzval aktivisty k opuštění budovy i pozemku. „Na místo se dostavila osoba povinná, která sdělila, že nechce žádné věci z nemovitosti zachovávat, ať cenné, či bezcenné. Tím se exekuce zúžila na vykázání třetích osob,“ uvedl a stanovil lhůtu do 11:30. Někteří jeho výzvu uposlechli, i po uplynutí ultimáta se ale na místě pořád nacházely desítky lidí. „Od tohoto okamžiku všichni, kteří se na pozemku nacházejí, jednoznačně porušují právo,“ řekl pak Luhan. Do budovy ho nicméně aktivisté vpustili, ani tak ale mise nezůstala bez překážek - před dveřmi a za dveřmi totiž bylo naházené haraburdí.

První výzva exekutora k opuštění Kliniky:

Poté exekutor prodloužil lhůtu do 12:30 - odejít měli aktivisté i novináři. V budově ale nadále někteří aktivisté zůstávají, další se usadili za komínem a odmítají odejít. Celou záležitost bude podle Luhana nejspíš řešit policie. Na místo mezitím dorazila stavební firma, jež začala budovu vyklízet a zabezpečovat. Exekuce může podle Luhana trvat i několik dní, v tomto směru není ničím vázán, nechal se slyšet.

Budoucí plány

Správa železniční dopravní cesty argumenty Kliniky odmítá. Podle ní veškeré kroky k převzetí budovy probíhají se všemi potřebnými náležitostmi. Ihned po vyklizení plánuje SŽDC zahájit první opravy budovy. V objektu plánuje vybudovat kanceláře pro svoje zaměstnance.

Dny žižkovské Kliniky jsou sečteny: SŽDC ji v lednu nechá vyklidit

Podle aktivistů rekonstrukce nezačne ještě nejméně rok a mezitím bude objekt chátrat. Navíc by jej podle nich mohlo převzít město, které by v něm zachovalo sociální funkci. Praha už SŽDC kvůli tomu oslovila, podle organizace nicméně není z právních důvodů možné budovu převést na jiného vlastníka. Zástupci Kliniky, která je v objektu od roku 2014, se proti exekuci opakovaně bránili, soudy všech instancí však jejich námitky zamítly.





S ohledem na bezpečnost účastníků shromáždění, kteří se pohybují po komunikaci, jsme momentálně omezili provoz v ulici Jeseniova. pic.twitter.com/mFn7pFuuQK — Policie ČR (@PolicieCZ) 10. ledna 2019





Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ve středu řekl, že je ochotný se zástupci Kliniky jednat o poskytnutí jiného objektu pro potřeby centra, pokud aktivisté v klidu objekt vyklidí. Jakukb Ort, člen kolektivu Kliniky, dnes nicméně uvedl, že se chtějí i nadále soustředit primárně na zachování stávající Kliniky, protože nevidí důvod, proč by měla zaniknout. Pokud by museli budovu opustit, budou aktivisté usilovat o vytvoření podobného projektu.