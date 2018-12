Pes vojáka Tomáše (†42) z Afghánistánu: Zabili mu páníčka, znovu cvičí na misi

Poté, co byl psovod Procházka koncem října zastřelen, skončili jeho dva psi Doky a Bred v karanténě. Ta nedávno skončila, a tak se Blesk za nimi vypravil do Chotyně na Liberecku. Jak se ovčáci Doky a Bred vyrovnali se ztrátou nejbližšího člověka?

Zatímco Bred, který je cvičený na strážní službu, momentálně pobývá v Prostějově, Dokyho jsme zastihli s jeho novým psovodem rotmistrem Petrem Bečkou (39). Zrovna začínali trénovat na cvičišti aportování i přebíhání přes kladinu. „Tím, že jsem pro Dokyho novým psovodem, tak musíme začínat zase naprosto od začátku. Celkem počítáme s tím, že s výcvikem strávíme asi rok,“ řekl Bečka.

Na přítelkyni klacek

Nejprve musí absolvovat tříměsíční kurz a pak bude následovat další. „Je to trochu jako ve škole a kurzy končí zkouškou. Doky je mladý a temperamentní pes a je potřeba se na něj trochu zaměřit,“ popsal kynolog.

A opravdu – Doky na redaktora Blesku neustále radostně skákal a čekal na pohlazení. Rotmistr ke svému čtyřnohému svěřenci přilnul natolik, že si ho vodí i domů. Doky prý umí pěkně dovádět, skočil třeba po vánočce na stole.

„Bydlím s přítelkyní. To seznamování je celkem vtipné. Doky hodně rád nosí klacíky, a hned na jedné z prvních procházek mou přítelkyni jedním z nich přetáhl, ale všechno vzala s humorem,“ vypráví příhody s novým parťákem Bečka. Podle něj je začátek každého výcviku nejzábavnější částí práce psovodů.

Staří známí

Bečka přitom pro Dokyho není neznámým »člověkem «. „Občas jsem ho venčil, už když ho měl Tomáš Procházka, takže jsme se znali. A teď jsem ho dostal přiděleného na základě rozkazu našeho velitele,“ upřesňuje rotmistr, který už byl na půroční misi v Iráku.

A počítá s tím, že jakmile přijde rozkaz, do zahraničí automaticky vyrazí i s Dokym znovu. Na mise se také počítá s druhým psem po Procházkovi: „Bred je teď v Prostějově a dostal jiného psovoda, rotmistra Michala Hajného. A myslím, že teď cvičí úplně stejně jako my,“ dodal Bečka.

Údajný vrah je mrtev

Armádní psovod Tomáš Procházka (†42) byl zastřelen při útoku na vozidlo českých vojáků na základně Šindánd v afghánské provincii Herát 22 října. In memo riam byl povýšen na štábního praporčíka.

Minulý týden přišel americký list The New York Times s informací, že v souvislosti se smrtí údajného Procházkova vraha – Afghánce Vahidulláha Chána (†19) – jsou vyšetřování čeští i američtí vojáci. Údajný přívrženec hnutí Tálibán byl ve vazbě obviněn z útoku na spojenecké základně. Poté, co byl v bezvědomí předán Afgháncům, ale zemřel. Jeho tělo neslo podle otce známky mučení. Armáda ale jakékoliv provinění českých vojáků odmítá

Žádní univerzální vojáci

Armáda má nyní podle náčelníka vojenské kynologie Andreje Vítka zájem o strážní psy a vyhledávače výbušnin na zahraniční mise. Psi na cvičišti pod hradem Grabštejn ale trénují i na jiné dovednosti, jako je hledání drog. Podle Vítka z nich ale nelze vycvičit »univerzální vojáky«. „Psi vycvičení na výbušniny nemůžou zároveň hledat i zbraně – ty pachy jsou často hodně podobné a nedělalo by to dobrotu,“ vysvětluje

