Opět dražší hypotéky i půjčky. ČNB zvýšila úrokové sazby letos již popáté

Bankovní rada České národní banky dnes jednala o nastavení úrokových sazeb. A opět je zvýšila. Jde tak o čtvrté zvýšení sazeb v řadě a celkově páté v letošním roce. Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil, že srovnatelně intenzivní zvyšování úrokových sazeb se odehrálo naposledy na jaře 1996.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Zasedání bankovní rady se zúčastnilo všech sedm jejích členů. „Pro zvýšení sazeb hovoří slabá koruna a dosavadní pomalé promítání dřívějšího zpřísňování měnové politiky do úrokových sazeb komerčních bank. Zvýšení sazeb je trhem téměř plně očekávané, takže pokud by ČNB sazby nezvýšila, zavdala by příčinu oslabení koruny,“ uvedl ještě před rozhodnutím ČNB hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Experti: Zvyšovat se bude i dál

„V kontextu vývoje tuzemské ekonomiky jsou současné kroky ČNB ve směru utahování měnové politiky žádoucí. Inflace zrychluje a v příštím roce by se měla přiblížit tříprocentní hranici. Zároveň koruna v poslední době neposiluje natolik rychle, jak se dříve předpokládalo,“ uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Zvyšování úrokových sazeb podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské není u konce. „Cyklus zvyšování sazeb ale nebude trvat dlouho a v příštím roce vyvrcholí. Ekonomika už bude výrazně zpomalovat a s ní vyprchá i potřeba zvyšovat sazby. Jen výrazně slabší kurz české koruny by mohl vytáhnout sazby výš a protáhnout cyklus i do roku 2020,“ uvedla.

Naposledy centrální banka zvýšila úrokové sazby na konci září. Základní úroková sazba tehdy stoupla o čtvrt procentního bodu na 1,5 procenta. Pro růst sazeb tehdy hlasovalo šest ze sedmi členů bankovní rady. Pro nechání úrokových sazeb beze změny hlasoval člen bankovní rady Oldřich Dědek. Jednání se dnes zúčastní všech sedm členů bankovní rady.

ČNB dnes také zvýšila lombardní sazbu, a to o 0,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázány penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, rada zvýšila o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta.