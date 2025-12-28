Nová hvězda na Slavíně: Mezi velikány spočinul první šachista, velmistr Vlastimil Hort
Odpočívá na Slavíně ve společnosti elity národa. Vedle něj mají hroby například Jan Neruda (†57), Božena Němcová (†41), Karel Čapek (†48), Bedřich Smetana (†60) nebo Jaroslav Marvan (†72). Velmistr Vlastimil Hort (†81) je prvním šachistou, který má hrob s urnou na pražském Vyšehradě.
Hort je považován za nejlepšího šachistu české a československé historie. Byl šestinásobným mistrem Československa a trojnásobným mistrem Německa, kam po pronásledování StB v roce 1985 emigroval. Šestým místem (s ratingem 2620) dosáhl nejlepšího umístění českého šachisty na světovém žebříčku v historii.
Zabloudil při zápase
V roce 1977 přišel o šanci vyzvat mistra světa – na turnaji kandidátů v Reykjavíku na Islandu prohrál na čas s Borisem Spasským (†88), když musel na toaletu a zabloudil v budově. Aby zapomněl, uspořádal simultánku proti 600 hráčům, během které shodil dvě kila a která mu zajistila zápis v Guinnessově knize rekordů. Náročnější ale prý byla simultánka proti 22 soupeřům naslepo.
Velmistr zemřel v květnu v německém Eitorfu. Uložení ostatků Horta v urně do hrobu byla v polovině prosince přítomna manželka Brigitte a syn Daniel. „Tímto plním Vlastimilovo poslední přání vrátit se zpět do Česka a milované Prahy. Děkuji všem, kteří mu to umožnili,“ řekla s dojetím vdova.
„Uložit šachistu na Slavíně je výjimečné. Otec ale rád překonával překážky. Měl rád život a chtěl, abychom si u jeho hrobu připili šampaňským na jeho zdraví,“ prozradil syn Daniel. A tak se i stalo za přítomnosti rodiny a mnoha přátel nedaleko Vinohrad, kde Hort strávil část svého plodného života.
Mezi pozvanými byl i nejlepší český šachista posledních dvou desetiletí David Navara (40). „Hráli jsme spolu jen dvě partie, a přestože jsem měl pokaždé bílé figury, nedokázal jsem ho porazit,“ ocenil Navara kvality o dvě generace staršího soupeře.
Na velmistra zavzpomínal i velký kamarád a hoteliér Jaroslav Svoboda (52). „Byl to nejen geniální šachista, ale především mimořádně kvalitní člověk, férový parťák s velkým smyslem pro humor. V Praze vždy bydlel v hotelu Don Giovanni, který pokládal za druhý domov. Jeho nejoblíbenější místo bylo za šachovnicí nebo u klavíru,“ vzpomíná majitel hotelu.
V hotelu se každé předjaří koná turnaj Prague International Chess Festival. „Vždy rád přijel, křtil tu i svou knihu, ale letos už mu to zdraví nedovolilo,“ smutnil ředitel turnaje Petr Boleslav (51). Letos na počest zesnulého velmistra proběhl turnaj. „Bude se konat každé září,“ dodal Boleslav k začínající tradici.
Hort má na hrobu pod jménem vytesáno Šachový velmistr ve francouzštině. Proč? „Tento jazyk měl vždy rád, v pokročilém věku se ho snažil naučit, a dokonce jeden turnaj v Monaku ve své nedokonalé francouzštině uváděl,“ prozradil mezinárodní rozhodčí Pavel Votruba (77).
O výjimečnosti Vlastimila Horta svědčí fakt, že v partii s geniálním mistrem světa Bobbym Fischerem (†64) odešel poražen pouze jednou. Takovou statistikou se z hráčů, kteří s Američanem odehráli alespoň tři partie, může pochlubit pouze mistr světa z roku 1935 Max Euwe (†80).
Šestý sportovec na Slavíně
Na Slavíně dosud bylo pochováno pět sportovců: Fotbalisté Josef Bican (†88) a Josef Masopust (†84), krasobruslařka Hana Mašková (†22), skokan na lyžích Jiří Raška (†70) a diskař Ludvík Daněk (†61).
