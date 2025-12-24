Ježíšek pohledem paragrafů: Nenuťte partnera trávit Vánoce doma! Hrozí omezování svobody, vydírání i podvod

Hory dárků pod stromečkem a rozzářené pohledy dětí, nebo skřípot mříží vězení? Jak by vypadaly vánoční svátky, pokud bychom striktně dodržovali zákon a brali vážně každý paragraf?
Je vůbec možné dodržet tradici a nedostat se do křížku se zákonem? Nad paragrafy trestního zákoníku se v souvislosti s vánocemi zamyslel renomovaný právník Mgr. Roman Moussawi.
„Vždy před Vánocemi se nás obracejí rodiče s obavami, že by se vpuštěním Ježíška k dětem mohli stát spolupachateli trestného činu dle § 178 trestního zákoníku a tedy, že by pomáhali porušit domovní svobodu dětí,“ říká s nadsázkou. Rodiče, kteří otevřou této nadpřirozené bytosti okno, se ale dvou let »natvrdo« prý bát nemusí.
„V daném případě platí, že Ježíšek má absolutní posvátnou imunitu a žádný lidský zákoník se na něj nevztahuje. Protože Ježíšek nemůže být pachatel, tak nemohou být ani rodiče spolupachateli a nemusí se bát žádného postihu,“ vysvětluje. A dodává: „Můžeme tedy rodičům s klidem poradit, aby v pravý čas rozsvítili stromeček a bez stresu očekávali příchod Ježíška.“
