Ježíšek pohledem paragrafů: Nenuťte partnera trávit Vánoce doma! Hrozí omezování svobody, vydírání i podvod

  • Je vůbec možné dodržet tradici a nedostat se do křížku se zákonem?
    Je vůbec možné dodržet tradici a nedostat se do křížku se zákonem?
    Je vůbec možné dodržet tradici a nedostat se do křížku se zákonem? Nad paragrafy trestního zákoníku se v souvislosti s vánocemi zamyslel renomovaný právník Mgr. Roman Moussawi.
    Je vůbec možné dodržet tradici a nedostat se do křížku se zákonem? Nad paragrafy trestního zákoníku se v souvislosti s vánocemi zamyslel renomovaný právník Mgr. Roman Moussawi.
    Je vůbec možné dodržet tradici a nedostat se do křížku se zákonem? Nad paragrafy trestního zákoníku se v souvislosti s vánocemi zamyslel renomovaný právník Mgr. Roman Moussawi.
    Autor: Radka Růžičková - 
    Dnes
    05:00

    Hory dárků pod stromečkem a rozzářené pohledy dětí, nebo skřípot mříží vězení? Jak by vypadaly vánoční svátky, pokud bychom striktně dodržovali zákon a brali vážně každý paragraf?

    Je vůbec možné dodržet tradici a nedostat se do křížku se zákonem? Nad paragrafy trestního zákoníku se v souvislosti s vánocemi zamyslel renomovaný právník Mgr. Roman Moussawi.

     „Vždy před Vánocemi se nás obracejí rodiče s obavami, že by se vpuštěním Ježíška k dětem mohli stát spolupachateli trestného činu dle § 178 trestního zákoníku a tedy, že by pomáhali porušit domovní svobodu dětí,“ říká s nadsázkou. Rodiče, kteří otevřou této nadpřirozené bytosti okno, se ale dvou let »natvrdo« prý bát nemusí.

    „V daném případě platí, že Ježíšek má absolutní posvátnou imunitu a žádný lidský zákoník se na něj nevztahuje. Protože Ježíšek nemůže být pachatel, tak nemohou být ani rodiče spolupachateli a nemusí se bát žádného postihu,“ vysvětluje. A dodává: „Můžeme tedy rodičům s klidem poradit, aby v pravý čas rozsvítili stromeček a bez stresu očekávali příchod Ježíška.“

    Podívejte se na důležité vánoční paragrafy!!!

    Advokát Mgr. Roman Moussawi Advokát Mgr. Roman Moussawi | Tonda Tran

     

  • 1.Nebudeš nás poslouchat, nedostaneš dárky

    § 175 - Klasické vydírání 

    Sazba: 6 měsíců – 4 léta

    A pozor! Sazba může být i vyšší. Pokud vydírají oba rodiče a přidá se alespoň jeden prarodič a všichni budou chtít, aby dítě bylo hodné, tj. tak všichni spáchali tento čin se dvěma osobami, a sazba bude vyšší (2 – 8 let), protože jde o vydírání ve skupině.

  • 2.Nucení dětí k předvánočnímu úklidu

    § 177 - Útisk (Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho závislosti, aby něco konal)

    Sazba: až 1 rok

  • 3.Přečtete dopis adresovaný Ježíškovi

    § 182 – Porušení tajemství dopravovaných zpráv

    Sazba: až 2 roky

  • 4.Ježíšek není skutečný...

    § 184 – Trestný čin pomluvy

    Sazba: až 1 rok

    A pozor! Když to napíšete na facebook, zvýší se trestní sazba až na 2 roky. Jde totiž o šíření pomluvy počítačovou sítí.

  • 5.Místo Ježíška přijede Santa Claus

    § 309 – Vlastizrada

    Sazba: až výjimečný trest!

  • 6.Pokud chceš vidět zlaté prasátko, nesmíš jíst

    § 196 odst. 2 – Úmyslné zanedbání povinné výživy

    Sazba: až 2 roky

  • 7.To nekoupil Ježíšek, ale táta

    § 209 - Podvod

    Sazba: až 2 roky

  • 8.Nákup dárků pod stromeček místo Ježíška

    § 270 – Porušení autorského práva Ježíška

    Sazba: až 2 roky

  • 9.Zapalování prskavek na stromečku

    § 272 - Obecné ohrožení z nedbalosti

    Sazba: až 2 roky

    K zapalování prskavek na stromečku navíc nemáte živnostenské oprávnění!

  • 10.Neozdobení vánočního stromečku

    § 276 - Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení

    Sazba: až 3 roky

  • 11.Více vánočních stromečků v jednom domě

    §279 - Nedovolené ozbrojování

    Sazba: až 2 roky

  • 12.Kapr ve vaně

    § 302 –Týrání zvířat

    Sazba: 6 měs. až 3 roky

  • 13.Nesepsání seznamu přání pro Ježíška

    § 314 – Sabotáž

    Sazba: 3 až 10 let

  • 14.Nechávání cukroví pro Ježíška, aby přinesl více dárků

    § 332 - Podplácení

    Sazba: až 2 roky

  • 15.Nezajištění vánočního stromečku

    § 337 - Maření výkonu úředního rozhodnutí

    Sazba: až 2 roky

  • 16.Dárky nepřinesl Ježíšek

    § 346 – Křivé svědectví

    Sazba: až 2 roky

  • 17.Ježíšek nestihne navštívit všechny děti

    § 314 – Sabotáž

    Sazba: 3 až 10 let

  • 18.Teď tudy proletěl Ježíšek

    § 346 – Křivé svědectví

    Sazba: až 2 roky

  • 19.„Doma budeš!“ Nucení partnera k trávení Vánoc s rodinou

    §171 – Omezování osobní svobody

    Sazba: až 2 roky

    Pokud spáchá tento trestný čin manželka coby členka organizované skupiny (např. s matkou nebo tchyní) hrozí jim všem až osm let natvrdo.

  • 20.Rada: Uzavřete s Ježíškem smlouvu

    Nezapomeňte s Ježíškem uzavřít darovací smlouvu na všechny dárky! Jinak se vystavujete riziku, že dle ustanovení § 2991 občanského zákoníku budete muset vše vrátit jako bezdůvodné obohacení.

    Je vůbec možné dodržet tradici a nedostat se do křížku se zákonem?
    Je vůbec možné dodržet tradici a nedostat se do křížku se zákonem?
    Je vůbec možné dodržet tradici a nedostat se do křížku se zákonem? Nad paragrafy trestního zákoníku se v souvislosti s vánocemi zamyslel renomovaný právník Mgr. Roman Moussawi.
    Je vůbec možné dodržet tradici a nedostat se do křížku se zákonem? Nad paragrafy trestního zákoníku se v souvislosti s vánocemi zamyslel renomovaný právník Mgr. Roman Moussawi.
    Je vůbec možné dodržet tradici a nedostat se do křížku se zákonem? Nad paragrafy trestního zákoníku se v souvislosti s vánocemi zamyslel renomovaný právník Mgr. Roman Moussawi.

     

    Video  Nová vánoční pohádka Záhada strašidelného zámku  - Česká televize
    Video se připravuje ...

Témata:
FacebookVánocetrestný činSanta ClausVánoční stromekJežíšek

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud