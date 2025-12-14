Zamotaná hlava hospodyněk: 20 druhů cukroví už na začátku prosince? A zmrazené máslo jako hřích? Slavní cukráři vysvětlují...

    Už na začátku prosince mít napečeno dvacet druhů cukroví? A je možné dělat krém do cukroví z másla z mrazáku? A kde všechno to vánoční pečivo skladovat? Na balkóně? Hospodyňky mají v adventu zamotanou hlavu a na sociálních sítích to vře.

    Jedna z diskutujících se na sociální síti pochlubila, že už třetího prosince má vše téměř hotovo a pyšně ukázala šest krabic výstavního cukroví. „Je napečeno, ještě slepit a nazdobit a nepečené cukroví a bude hotovo!“ radovala se. Sklidila nejen velkou pochvalu, ale i tvrdou kritiku, že její cukroví s předstihem bude „staré a nedobré.“ Je tomu skutečně tak? Kdy je ideální se do pečení pustit?

    A řeší se i další záludnosti výroby domácího cukroví. „Můžu použít do krému máslo, co mám už delší dobu v mrazáku a nakupovala jsem ho v akcích,“ ptá se další diskutující a i tady se názory různí. Některé hlasy přitakávají, jiné varují.

    „Já máslo do mrazáku raději nedávám. Kupuji jen takové množství, které spotřebuji. Do krému bych ho ani z mrazáku nedala. Nemám k tomu důvěru. Na krémy kupuji máslo čerstvé s dlouhou trvanlivostí,“ píše k tomu jedna z pekařek.

    „Já už kupovala máslo v září, když bylo v akci a šup s ním do mrazáku. Nasyslila jsem si tak 3,5 kg másla a peču z něj naprosto bez problémů,“ přiznává jiná.

    Blesk se na zapeklitosti vánočního pečení zeptal zkušeného cukráře Josefa Maršálka, jeho kolegyň Míši Landové a Mirky van Gils Slavíkové i blogerky Markéty Chovancové, kterou fanoušci znají jako Markétu v troubě.

  • 1.Porotce soutěže Peče celá země Josef Maršálek 

    Kdy začít péct?

    Já bych to úplně nedramatizoval, možná můžeme na začátku prosince dělat perníčky, nebo pracny, ale spíše bych to nechával až na druhý a třetí týden. Plnil až těsně před Vánoci. Ty korpusy jsou suché, tak určitě mají dlouhou trvanlivost, ale používáme do nich máslo, koření, vanilku a nechceme, aby se časem tyto ingredience nějak znehodnotily.

    A kdy cukroví plnit?

    Určitě krémem plnit až na poslední chvíli před Vánocemi. A tady bych velmi zdůraznil to, že krémy, jejichž základem jsou například syrová vejce, žloutky nebo nějaké uvařené kaše, jako například z mouky či z pudinku, tak ty v žádném případě nejsou vhodné na plnění, protože mají krátkou trvanlivost. Ono se to možná zvenku zdá, že opticky, že je všechno v pořádku, ale vy vůbec nevíte, co se děje uvnitř toho krému.

    Takže vždycky volíme spíše takové ingredience, aby obsahovaly málo vody, aby se nekazily. Je lepší používat máslo, čokoládu, různé ořechové pasty, fondán, marmelády a džemy.

    Můžeme do krému na cukroví použít máslo z mrazáku?

    Máslo z mrazáku můžete použít třeba na křehké těsto nebo do vánočky. Ale do krému rozhodně volíme máslo čerstvé. Tady bych taky hodně přemýšlel nad tím, jestli máslo, které se běžně koupí v obchodě a není výslovně označené jako čerstvé, jestli už jednou v mrazáku nebylo, a pak si myslím, že do mrazáku už podruhé v žádném případě nepatří.

    Mnoho hospodyněk uchovává cukroví v krabicích na balkoně. Co vy na to?

    Balkon rozhodně není vhodná alternativa nebo volba. Neustále se na něm mění teploty, svítí tam slunce. Pro cukroví všeobecně platí uložit na suchém a chladném místě. Do lednice pak patří jenom věci, které jsou vyrobené z rychle se kazících komponentů, například různé řezy s krémy nebo cukroví, které obsahuje čerstvé ovoce.

    Pět, nebo 15 druhu cukroví?

    Rozhodně pět dobrých druhů cukroví, než patnáct nějakých průměrných, nebo z ingrediencí, které jsme ulovili někde na poslední chvíli. O mně se ví, že jsem zastáncem kvality. U nás doma budou třeba jen tři druhy, ale ty, které milujeme a bez kterých nechceme Vánoce mít. Linecké s domácí džemem, vanilkové rohlíčky s pravou vanilkou, pařížské rohlíčky a možná biskupských chlebíček.

    Máslo, nebo margarín?

    Rozhodně máslo, máslo, máslo a ještě jednou máslo. Chuť je jedna věc, ale pak se podívejte i na obsah vody. Té je v margarínech více. Margarín přirozeně dělá tvrdší těsta a není tam plná chuť. Cukroví déle trvá, než se rozleží, proleží. Pokud to není vyloženě něco, co souvisí se zdravím, že jsou lidé třeba s alergiemi na laktózu nebo na mléčnou bílkovinu, tak já jsem zastánce pravého nefalšovaného čerstvého másla. Čerstvé máslo má plnou výraznou chuť a při pečení krásně karamelizuje, dělá i krásnou barvu a vůni. Je zkrátka a dobře nenahraditelné.

  • 2.Blogerka Markéta Chovancová 

    Kdy začít péct?

    Já mám ráda všechno čerstvé, takže peču všechno týden, dva dopředu. Pracny, linecké, to se dá dělat s předstihem, ale slepovat fakt až v týdnu před Vánoci. Zase tolik času to nezabere, stačí cukroví jeden večer naplnit nebo slepit.

    Můžeme do krému na cukroví použít máslo z mrazáku?

    Másla z mrazáku do krému bych se bála, může natáhnout vodu. Krém by pak mohl být vodnatý nebo sražený. Můžeme ho ale použít do těst, třeba na pracny, tam neuškodí. Ani do lineckého bych ale máslo z mrazáku nedávala.

    Mnoho hospodyněk uchovává cukroví v krabicích na balkoně. Co vy na to?

    Cukroví určitě neuchovávat na balkoně, ale v lednici. A určitě ne v papírových krabicích, ale v plechovkách, do kterých dáte potravinářskou fólii nebo papír na pečení. V papírové krabici by cukroví natáhlo vlhkost. Nepoužívala bych při uskladnění ani ubrousky, vytahují z cukroví vlhkost a tuk a ono pak vysychá.

    Máslo verus margarín?

    Rozhodně bych volila máslo, je voňavé a lahodné. Rozdíl těch pár korun v ceně za to nestojí.

    Markéta Chovancová alias Markéta v troubě

  • 3.Porotkyně pořadu Peče celá země Míša Landová

    Kdy začít plnit krémem?

    Osobně doporučuji plnit až pár dnů před konzumací. Záměrně neříkám před svátky, protože spousta lidí dnes pojídá cukroví už po celý advent. Pokud bychom chtěli cukroví skladovat nějak dlouhodobě, například od konce listopadu až do Tří králů, naplnila bych raději po částech.

    Můžu na krém použít máslo z mrazáku?

    Ano, pokud si v létě koupíte za výhodnější cenu čerstvé máslo, ideálně české, a zamrazíte si ho, klidně ho na Vánoce použijte. Pokud ale máte v plánu použít levné máslo, které v těchto dnech zaplavilo Česko, tak bych to zvážila. Podle slov zástupců potravinářské komory je takové máslo vhodné spíše na vánočku, nikoliv do krémů. Na chuti mu chybí čerstvost a může být i lehce žluklé. Asi nejhorší variantou je pak toto už jednou rozmrazené máslo znovu zamrazit.

    Mohu cukroví skladovat na balkóně?

    Balkon není úplně ideální místo, protože zde hrozí výkyvy teplot. Jeden den je slunečno a třeba 13 stupňů a další den může být pod nulou. Nicméně dá se to ohlídat a přizpůsobit se tomu.

    Máslo versus Hera?

    Máslo dodá cukroví nezaměnitelnou chuť i vůni, která je pro cukroví typická, je to přírodní produkt ze smetany. Hera je naproti tomu směs průmyslově zpracovaných rostlinných tuků, chuťově spíše mdlá, nevýrazná, případně s umělým máslovým aroma. Benefitem může být snad jen větší tepelná stabilita a nižší cena. Určitě bych ji ale neupřednostňovala před máslem jen kvůli ceně.

    Pět, nebo 15 druhů cukroví?

    Ono to není ani tak o počtu druhů, jako spíše o celkovém množství jako takovém. Je lepší připravit si menší množství z kvalitních surovin, než napéct desítky kil z levných surovin. Jednoduše upřednostnit kvalitu nad kvantitou.

    Michaela Landová opět bude v porotě nové série Peče celá země

  • 4.Cukrářka Mirka van Gils Slavíková

    Někdo má napečené cukroví i na začátku prosince (bez slepení či plnění) Je to brzy?

    Ano, je to brzy, i když je vánoční cukroví trvanlivý produkt, není-li dobře uchováván, vysychá a natahuje do sebe lehce pachy. Například od cibule a podbně…

    Kdy začít plnit krémem?

    Rozhodně poslední týden před Vánocemi. Bude mít plnou vůni a chuť.

    Můžu na krém použít máslo z mrazáku?

    Máslo z mrazáku nemusí mít tu nejlepší chuť, záleží na době, po kterou je uskladněno. Ale rozumím tomu, že nakupujeme do zásoby, je-li sleva.

    Mohu cukroví skladovat na balkóně?

    Balkón je v pořádku, spíše záleží na počasí, bylo by fajn mít tak okolo 5stupňů a dobře uzavřené boxy.

    Pět, nebo 15 druhů cukroví? 

    Nedovolím si diktovat, kolik druhů je správně. Co se týče cukroví, jsme taková vánoční velmoc. Takže záleží, na kolik se cítíte, aby ta vaše vánoční atmosféra byla co nejbáječnější. Mimochodem, já jsem tak na půl cesty.... Přeji všem štědré a voňavé Vánoce, plné laskominek a lahůdek.

    Mirka Van Gils Slavíková

