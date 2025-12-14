Zamotaná hlava hospodyněk: 20 druhů cukroví už na začátku prosince? A zmrazené máslo jako hřích? Slavní cukráři vysvětlují...

Už na začátku prosince mít napečeno dvacet druhů cukroví? A je možné dělat krém do cukroví z másla z mrazáku? A kde všechno to vánoční pečivo skladovat? Na balkóně? Hospodyňky mají v adventu zamotanou hlavu a na sociálních sítích to vře.
Jedna z diskutujících se na sociální síti pochlubila, že už třetího prosince má vše téměř hotovo a pyšně ukázala šest krabic výstavního cukroví. „Je napečeno, ještě slepit a nazdobit a nepečené cukroví a bude hotovo!“ radovala se. Sklidila nejen velkou pochvalu, ale i tvrdou kritiku, že její cukroví s předstihem bude „staré a nedobré.“ Je tomu skutečně tak? Kdy je ideální se do pečení pustit?
A řeší se i další záludnosti výroby domácího cukroví. „Můžu použít do krému máslo, co mám už delší dobu v mrazáku a nakupovala jsem ho v akcích,“ ptá se další diskutující a i tady se názory různí. Některé hlasy přitakávají, jiné varují.
„Já máslo do mrazáku raději nedávám. Kupuji jen takové množství, které spotřebuji. Do krému bych ho ani z mrazáku nedala. Nemám k tomu důvěru. Na krémy kupuji máslo čerstvé s dlouhou trvanlivostí,“ píše k tomu jedna z pekařek.
„Já už kupovala máslo v září, když bylo v akci a šup s ním do mrazáku. Nasyslila jsem si tak 3,5 kg másla a peču z něj naprosto bez problémů,“ přiznává jiná.
Blesk se na zapeklitosti vánočního pečení zeptal zkušeného cukráře Josefa Maršálka, jeho kolegyň Míši Landové a Mirky van Gils Slavíkové i blogerky Markéty Chovancové, kterou fanoušci znají jako Markétu v troubě.
