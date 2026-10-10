Jedna vteřina rozhodla: Julie (38) bourala, náraz její dceři utrhl ruku!
K děsivé nehodě na dálnici nemusí vést jen alkohol nebo agresivní jízda. Někdy stačí jen malá chvíle nepozornosti, únava a zdánlivě „normální“ chyba, která navždy roztrhá životy na kusy. Své o tom ví paní Julie (38), která při rodinné cestě havarovala. Její dcera Nela (19) zaplatila za jedinou vteřinu krutou daň – přišla o pravou ruku. Julie nyní exkluzivně pro Blesk popsala své pocity i to, jak se rodina s obrovskou tragédií pere.
Byl srpen roku 2024 a Julie se vracela s rodinou z Prahy do Ústí nad Labem. V autě s ní cestovala tehdy sedmnáctiletá Nela, Juliina sestra a malý syn Denis. Už před cestou se Julie necítila vůbec dobře a původně chtěla, aby dcera jela domů vlakem. Nakonec se ale přemohla a dojela pro ni.
Nepřizpůsobila rychlost
Podle dostupných podkladů se pak na dálnici dostatečně nevěnovala situaci před vozem, nedokázala včas zareagovat na zpomalující kolonu a rychlost nepřizpůsobila situaci. Když auta před ní začala prudce brzdit, ve zmatku se pokusila najít únikovou cestu a dostat se do mezery mezi kamion a osobní auto s vozíkem.
Amputace ruky
Následoval tvrdý náraz, který vážně zničil bok vozu. Následky byly fatální. Náraz amputoval Nele pravou ruku, kterou už se lékařům bohužel nepodařilo přišít. Dnes Nela nosí bionickou protézu a přes krutý osud úspěšně dokončila školu. Maminka Julie pro Blesk.cz statečně a otevřeně popsala, jak rodina s těžkým údělem po dvou letech bojuje.
Maminka Julie exklizuvně pro Blesk.cz statečně a otevřeně popsala, jak rodina s těžkým údělem po dvou letech bojuje.
Jak jste se s celou situací jako máma vyrovnala?
Od autonehody teď uplynuly dva roky a snažím se s tím naučit žít, protože musím být silná máma. S tím, co se stalo dceři, se asi nikdy nesmířím. Dodnes je to pro mě hrozně těžké.
Jak vše vnímá vaše dcera?
Nelinka je hrozně vnímavá dívka. Pořád mi říká, že nejdůležitější je, že jsme to celé přežily, a má pravdu. Sama se s tím ale vyrovnává dodnes. Už si zvykla dělat všechno jednou rukou a je moc šikovná. Jsem na ni nesmírně pyšná. Zatím je pro ni ale těžké ukázat světu, že ruku nemá. Je to mladá, krásná dívka a ani pro ni to není lehké. Ale s Boží pomocí, jak sama říká, zvládneme všechno.
Co Nele dnes dělá radost?
Radost jí dělá to, že dokončila kurz v Praze a získala certifikát make-up artistky. Pokud se na ni usměje štěstí, a já doufám, že ano, může být výjimečnou make-up artistkou, která líčí jednou rukou. A umí to opravdu krásně. Jinak je Nelinka dívka, kterou potěší i maličkost.
Jaký spolu máte vztah?
Řekla bych, že s Nelinkou máme krásný vztah. Od autonehody nás to ještě víc spojilo a vážíme si jedna druhé. Hlavně jsme tu vždycky pro sebe. Nelinka se na mě může ve všem spolehnout, vždycky tu pro ni budu a ona to ví. Moc ji miluju.
Normální řízení zabíjí: Únava a nepozornost jako tichý vrah
Příběh Julie a její dcery bohužel není ojedinělý a ilustruje problém, na který upozorňuje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven s názvem „Normální řízení zabíjí“. Ta ukazuje, že slovo „normální“ na silnici neznamená bezpečné. Řidiči si běžně omlouvají chování, které je ve skutečnosti velmi rizikové – ať už spěchem, únavou, nebo pocitem, že mají situaci pevně v rukou.
V roce 2025 zemřelo na českých silnicích zaviněním řidičů 375 lidí. Z toho děsivých 346 obětí mají na svědomí právě chyby za volantem, které jsme si zvykli považovat za zvládnutelné či „normální“. Policejní statistiky hovoří jasně: jen nepozornost a plné nevěnování se řízení stály loni život 62 lidí, nepřiměřená rychlost si vyžádala 124 obětí.
„Nehoda často nezačíná výjimečným excesem, ale ztrátou času a prostoru pro reakci. Rychlost, nepozornost i malý odstup řidiči ubírají šanci dopravní situaci zvládnout. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme,” varuje plk. Michal Hodboď, ředitel služby dopravní policie.
Dokument Jedna vteřina
Tragédie, jakou si prošla Julie, ukazuje, že v autě rozhodují zlomky vteřin. Právě o těch pojednává i připravovaný celovečerní dokumentární film Jediná vteřina od režiséra Víta Klusáka, který ukazuje životní osudy lidí zasažených dopravní nehodou – chvíle před samotným nárazem i celoživotní následky. Snímek bude k vidění první listopadový týden na platformě OnePlay.