„Krev a nejhorší noc v životě!“ Transsexuálka Tereza po operaci pohlaví zažívá muka

Pocity dojetí a štěstí po vydařené operaci vystřídalo utrpení. Tereza Španihelová (33), která ve středu podstoupila operativní změnu pohlaví, momentálně v nemocnici zažívá nesnadné a těžké chvíle. „Já už to nezvládám,“ napsala svým fanouškům a přátelům na sociální síti a popsala, jak do sprchy vláčí tašky plné krve. Ale nevzdává se a čeká na další operaci, která ji posune v jejím snu dále.

O tom, že cesta za skutečnou identitou nebude snadná, věděla Tereza narozená jako Jakub od začátku. První pocity štěstí, které následovaly po operaci, nyní střídá pocity utrpení. „Zažila jsem nehorší noc ve svém životě. Já už to nezvládám,“ napsala v neděli na sociální sít, zřejmě po probdělé noci.

Tereza podstoupila náročný zákrok, při kterém ji vytvořili neovaginu, a nyní čeká na druhou operaci, při které se vše dokončí. „Vyndávají drény, vnitřní výplň a případně se dodělávají drobné úpravy,“ popsala už dříve Tereza.

Zážitek na celý život

Mezitím musí stále ležet v posteli a čekat, bolest ji zatím tlumí léky. Intimní operace má navíc své neblahé důsledky, kterým Tereza čelí. „Myslím, že ve středu zjistím, jak se Neo cítil, když ho odpojili z Matrixu a těším se na to. Víte, jít se sprchovat a nosit s sebou tři tašky plné moči a krve, je vážně zážitek na celý život,“ říká Tereza.

Transsexuálce Tereze vytvořili při operaci vaginu. „Zatím nemůžu ani sedět,“ svěřila se

I na toto trápení ale nahlíží pozitivně: „Celkově mi tato zkušenost v nemocnici dává opravdu hodně. Je tu spousta starých lidí a mně dochází, jak je život vlastně krátký a musíme si ho užít, dokud to jde,“ vzkazuje všem žena, která i ve svých příspěvcích na sociální síti hovoří tom, že by lidé měli následovat své srdce a dělat v životě to, co je naplňuje.

Ona se pro takovou cestu rozhodla a motivuje k tomu i další Čechy – nejen ty, kteří se narodili s odlišnou sexuální identitou a bojí se o tom hovořit.