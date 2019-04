Transsexuálce Tereze vytvořili při operaci vaginu. „Zatím nemůžu ani sedět,“ svěřila se

Nejprve strach a slzy, potom úleva a dojetí. To zažívala Tereza Španihelová (33), která ve středu v ostravské nemocnici podstoupila operativní změnu pohlaví. Završila tím dlouholetou cestu ke své skutečné identitě – přestože se narodila jako muž Jakub, odjakživa se cítila být ženou. Před samotnou operací absolvovala náročná vyšetření i operativní zvetšení poprsí. Svůj dojemný příběh už dříve popsala v rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Poslední měsíc Tereza Španihelová odpočítávala dny, než zákrok proběhne. V úterý konečně nastoupila do nemocnice a ve středu dopoledne proběhla samotná operace. A vše zřejmě dopadlo dobře.

„Doktor mi ukázal i fotku z operace a řekl mi, že to dopadlo nejlépe, jak mohlo,“ uvedla Tereza na sociální síti. A zmínila i drobnější komplikace: „Měla jsem sice menší komplikace s tlakem, tak mi nemohli dát asi 3 hodiny nic proti bolesti. Docela úlet, ale teď už je to v pohodě,“ popsala pacientka.

Bolest i pocit úlevy

Samotná operace je rozdělená na dvě fáze, Terezu tak čeká ještě jedna – méně náročná. „Při první operaci se vytvoří to hlavní – neovagina. A potom za týden je druhá operace, kdy se vyndávají drény, vnitřní výplň a případně se dodělávají drobné úpravy. Celkem budu v nemocnici asi 13 dnů,“ vysvětlila pro Blesk Zprávy.

„Pocity jsou krásné, je to pocit úlevy. Bolesti mám celkem mírné, dostávám léky proti bolesti. Sice je to nepohodlné, musím ležet na zádech, nemůžu sedět, ale pocit úlevy je naprosto obrovský,“ řekla dojatá Tereza, která děkuje celému týmu na operačním sále, hlavně pak doktoru Vreskému. Ten jí prý byl velkou oporou.

Nesnadná cesta proměny

Tereza Španihelová už dříve v rozhovoru ve studiu Blesku popsala, jak náročná cesta k vysněné operaci vedla. Jako žena už se přitom cítila od dětství. „Chodila jsem spát s přáním, ať se ráno probudím jako holka. Nebyla jsem schopna myslet na nic jiného, než proč nemám pipinku. Proč je to celé jinak. Díky tomu jsem se nemohla soustředit na běžné věci,“ řekla v rozhovoru.

„Začíná to návštěvou sexuologa a potom psychologa, ke kterému chodíte řešit, co se ve vás odehrává. A začne zkouška nové role ve veřejném životě, jestli jste to opravdu vy. Když jsem tam přišla jako muž, musela jsem začít vystupovat jako žena Tereza,“ popsala, s tím, že celý proces přerodu se označuje jako „tranzice“. Už v průběhu tohoto testu se přistupuje k podávání hormonální léčby.

Samotná finální operace pohlavních orgánů musela být v případě Terezy odložena, protože komise ministerstva zdravotnictví ji loni v říjnu zamítla. A to z ryze formálního důvodu – neměla změněné jméno z mužského na neutrální, což je podmínka zkoušení nové role. Tereze se však různá jména jako Alex nebo Nikola nelíbila. Nyní úředně používá jméno Torres Gorgeous, které jí bylo nakonec uznáno.

Operací je více

V Česku změnou pohlaví kvůli poruše pohlavní identity už prošly nebo procházejí stovky lidí. Například v roce 2017 podle ministerstva zdravotnictví podstoupilo zákrok 119 lidí. Ještě před šesti lety to byla zhruba polovina.

Počet zákroků, které vedou ke změně pohlaví:

2011 : 62

: 62 2012 : 78

: 78 2013 : 78

: 78 2014 : 85

: 85 2015 : 101

: 101 2016 : 128

: 128 2017: 119

