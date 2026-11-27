Na Havlíčkobrodsku někdo hází peníze do schránek: Hlašte to policii, prosí starosta
Obyvatelé Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku nacházejí v posledních dnech ve svých poštovních schránkách různě vysoké částky peněz. Zatím nejvyšší zaznamenaná suma byla 28.000 korun, uvedla dnes policejní mluvčí Michaela Lébrová. Podle ní se to mohlo stát i jinde. Lidé by v takovém případě měli kontaktovat policii. Policisté zároveň vyzvali člověka, který peníze do schránek vhazuje, aby se přihlásil na jejich obvodním oddělení v Chotěboři, uvedla Lébrová.
Veřejnost může volat na tísňovou linku 158. „Policisté uvítají také jakékoliv informace od veřejnosti, která by mohla poskytnout bližší informace k osobě, která do poštovních schránek peníze umisťuje, případně k okolnostem těchto událostí,“ uvedla mluvčí.
Radnice třítisícového Ždírce nad Doubravou zaznamenala do deseti případů nalezení peněz ve schránkách. Byly to dvoutisícové bankovky. Upozornění pro občany zveřejnilo město i na facebooku.
U prvního nálezu nebylo jasné, jestli třeba nejde o anonymní výpomoc. „Když se těch případů objevilo víc, tak jsme to dali policii,“ řekl ČTK starosta Bohumír Nikl (nestraník).
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