Manžel ji nechával znásilňovat desítkami mužů: Za použití nahých fotek hodlá Pelicotová žalovat nakladatelství
Francouzka Gisèle Pelicotová, která se stala symbolem boje proti sexuálnímu násilí, hodlá podniknout právní kroky proti nakladatelství Tinbad a autorce Sabine Prokhorisové kvůli neoprávněnému použití svých nahých fotografií. Nakladatelství snímky a explicitní videa, které pořídil její bývalý manžel, rozeslalo médiím v rámci propagace knihy o psychologické manipulaci a ovládání.
O případu informoval francouzský deník Le Monde. „Jsem hluboce šokována tím, že jsou snímky z nejintimnější části mého soukromého života vystavovány a využívány ke komerčním účelům. Odmítám, aby se mé soukromí stalo reklamním nástrojem,“ řekla Pelicotová televizní stanici BFMTV. Dodala, že se znovu cítí ponížená a zraněná, jako by utrpení spojené se soudním procesem nestačilo.
Pelicotová se dostala do popředí zájmu veřejnosti v roce 2024 během procesu s jejím bývalým manželem Dominiquem Pelicotem. Ten ji podle rozsudku opakovaně omamoval a znásilňoval; k jejímu znásilňování v bezvědomí postupně přizval dalších minimálně 49 mužů. Případ následně vyvolal debaty o sexuálním násilí nejen ve Francii.
Fotografie a videa, které pořídil její bývalý manžel, nakladatelství rozeslalo při propagaci eseje s názvem Emprises, les impasses d'une success story (Formy kontroly: úskalí příběhu o úspěchu). Jeho autorkou je psychoanalytička Sabine Prokhorisová, která se v knize zabývá konceptem psychologického ovládání a dominance.
Nakladatelství se za způsob propagace omluvilo a označilo jej za nešťastnou komunikační chybu. Tvrdí, že médiím neposkytlo žádné záběry ze znásilnění ani pornografická videa. To, že rozesílalo nahé fotografie Pelicotové, však dosud nepopřelo.
Prokhorisová přenesla odpovědnost za nevhodnou propagaci na nakladatelství. Zdůraznila, že její kniha se nezabývá případem Pelicotových, ale kriticky zkoumá pojem psychologického ovládání a dominance. Nakladatelství oznámilo, že kniha nebude mít další dotisky. Dosud vyšlo 280 výtisků.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.