Nic netušící kamarádka mučitelky tety Nancy z kauzy Kuřim: Radila mi s výchovou... Syna vychovávej přísně
Jako opařená zůstala přítelkyně ilustrátorky Sofie Helfert, když se dozvěděla, že se za jménem skrývá tyranka z kauzy Kuřim Hana Bašová (46). Na všechny vždy prý byla milá, občas dala nevyžádanou radu k výchově.
Před deseti lety obě ženy svedla dohromady záliba v malování a padly si do oka. „Kdybyste se mě ještě před týdnem zeptali, kdo je skoro nejdokonalejší člověk, co znám, tak řeknu ona,“ svěřila se Blesku pod příslibem neuvedení jména kamarádka Hany Bašové. Odsouzenou mučitelku, dříve označovanou jako teta Nancy, brávala na dovolené, malovaly spolu v přírodě, seznámila ji s rodinou i přáteli. „Působila jako dáma, hrozně příjemně, všichni jsme ji měli rádi,“ vypráví. O to víc ji zasáhlo, když se dozvěděla, kým žena ve skutečnosti je. „Pro mě je to obrovský šok, protože ona k nám měla minulý týden přijet přespat,“ uvedla stále ještě zaskočeně. Návštěvu raději zrušila SMS zprávou.
Zpětně ji poznala
Jakmile se kamarádka dozvěděla o minulosti Bašové, kuřimskou kauzu si vygooglila a ženu z fotek poznala. „Nemá dramaticky jiný účes ani vizáž,“ říká. Aktuální fotografii ze společných akcí se jí ale dohledat nepodařilo. „Kdykoliv jsme se měli fotit, tak utíkala ze záběru,“ dodává. Blesku se ji ale přece jen povedlo dohledat na fotografii z jedné z akcí z roku 2018.
O kriminálu nemluvila
Přátelé Bašové popisují, že jim o své minulosti nelhala, jen o ní nikdy nemluvila. Když si místo Hana Bergmannová začala říkat Sofie Helfert, tak zmínila, že chce začít nový život. „Neměli jsme ani stín pochybností, nikdy nic špatného neudělala. Byla taková moudrá, hodně rozumovala, třeba o ideálech. Působila svědomitě a morálně. Je mi to líto, ale zároveň si myslím, že společnost musí být ochráněna,“ dodala dnes už zřejmě její bývalá kamarádka.
Doporučení, jak na děti
Bašová i po odkroucení sedmiletého trestu za mučení Ondry a Jakuba rozdává výchovné rady. Kamarádce ohledně syna poslala zvláštní zprávu: „Napsala mi: ‚Vychovejte ho přísně, ať z něj vyroste správnej kluk.‘ Tak jsem se nad tím
tehdy trochu pozastavila.“ Nevyžádané doporučení s ní prý nerozebírala.
Zoufalí spisovatelé
Tyranka si po propuštění z kriminálu vydělávala pod jménem Sofie Helfert i jako ilustrátorka. Specializovala se na kresby pro děti. O její minulosti nevědělo nejen nakladatelství Triton, které s ní spolupracovalo, ani samotní autoři knih. Ti jsou po
provalení pravé identity zoufalí. Knihovny jejich díla vyřazují. Nechtějí, aby se publikace spojené s tyrany dostaly do rukou dětí. Takový osud potkal i Motýlí knihu spisovatelky Martiny Macháčové (45). „Je pro mě ztracená. Dala jsem do ní obrovský kus sebe, dala spoustu práce. Jsem šokovaná, jak k takové situaci mohlo vůbec dojít,“ svěřila se Blesku spisovatelka.
O chlapce típala cigarety
Hana Bašová byla odsouzena na sedm let v kauze. Kuřim spolu s dalšími osobami za týrání brášků Ondřeje (tehdy 7) a Jakuba (tehdy 9). Mučili je pálením cigaret, odřezáváním masa z těla nebo nucením jíst výkaly. V květnu 2007 se zrůdné chování náhodou provalilo. Lidé v okolí si koupili dětskou chůvičku a ta se po zapnutí napojila na zařízení tyranů, které monitorovalo nahého svázaného chlapce.
V kriminále, bohužel, jsou chráněné.Pokud jim někdo ublíží, odnesou to ostatní. Je to bordel, ale je to tak 🤷♀️