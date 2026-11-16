Nic netušící kamarádka mučitelky tety Nancy z kauzy Kuřim: Radila mi s výchovou... Syna vychovávej přísně

Kuřimská kauza po 19 letech: Odsouzená „teta Nancy“ kreslí knížky a hlídá děti! Tyranka si změnila jméno.
Kuřimská kauza po 19 letech: Odsouzená „teta Nancy“ kreslí knížky a hlídá děti! Tyranka si změnila jméno.
Ilustrace Sofie Helfert alias Hany Bašové vyšly v nakladatelství Triton. Autoři knížek jsou naštvaní a cítí se zrazeni.
Ilustrace Sofie Helfert alias Hany Bašové vyšly v nakladatelství Triton. Autoři knížek jsou naštvaní a cítí se zrazeni.
Spisovatelka Martina Macháčová je autorkou Motýlí knihy. Kvůli minulosti ilustrátorky ji považuje za ztracenou.
Autor: Jan Šimůnek - 
16. listopadu 2026
05:00

Jako opařená zůstala přítelkyně ilustrátorky Sofie Helfert, když se dozvěděla, že se za jménem skrývá tyranka z kauzy Kuřim Hana Bašová (46). Na všechny vždy prý byla milá, občas dala nevyžádanou radu k výchově.

Před deseti lety obě ženy svedla dohromady záliba v malování a padly si do oka. „Kdybyste se mě ještě před týdnem zeptali, kdo je skoro nejdokonalejší člověk, co znám, tak řeknu ona,“ svěřila se Blesku pod příslibem neuvedení jména kamarádka Hany Bašové. Odsouzenou mučitelku, dříve označovanou jako teta Nancy, brávala na dovolené, malovaly spolu v přírodě, seznámila ji s rodinou i přáteli. „Působila jako dáma, hrozně příjemně, všichni jsme ji měli rádi,“ vypráví. O to víc ji zasáhlo, když se dozvěděla, kým žena ve skutečnosti je. „Pro mě je to obrovský šok, protože ona k nám měla minulý týden přijet přespat,“ uvedla stále ještě zaskočeně. Návštěvu raději zrušila SMS zprávou.

Kuřimská kauza po 19 letech: Odsouzená „teta Nancy“ kreslí knížky, autoři dětských příběhů jsou její minulostí šokováni. Nakladatelství s ní už nespolupracuje.
Brno - Krimi Zoufalství autorů dětských knížek: Práce je ztracená! Ilustrovala je tyranka

Zpětně ji poznala

Jakmile se kamarádka dozvěděla o minulosti Bašové, kuřimskou kauzu si vygooglila a ženu z fotek poznala. „Nemá dramaticky jiný účes ani vizáž,“ říká. Aktuální fotografii ze společných akcí se jí ale dohledat nepodařilo. „Kdykoliv jsme se měli fotit, tak utíkala ze záběru,“ dodává. Blesku se ji ale přece jen povedlo dohledat na fotografii z jedné z akcí z roku 2018.

O kriminálu nemluvila

Přátelé Bašové popisují, že jim o své minulosti nelhala, jen o ní nikdy nemluvila. Když si místo Hana Bergmannová začala říkat Sofie Helfert, tak zmínila, že chce začít nový život. „Neměli jsme ani stín pochybností, nikdy nic špatného neudělala. Byla taková moudrá, hodně rozumovala, třeba o ideálech. Působila svědomitě a morálně. Je mi to líto, ale zároveň si myslím, že společnost musí být ochráněna,“ dodala dnes už zřejmě její bývalá kamarádka.

Doporučení, jak na děti

Bašová i po odkroucení sedmiletého trestu za mučení Ondry a Jakuba rozdává výchovné rady. Kamarádce ohledně syna poslala zvláštní zprávu: „Napsala mi: ‚Vychovejte ho přísně, ať z něj vyroste správnej kluk.‘ Tak jsem se nad tím
tehdy trochu pozastavila.“ Nevyžádané doporučení s ní prý nerozebírala.

Kuřimská kauza po 19 letech: Odsouzená „teta Nancy“ kreslí knížky a hlídá děti! Tyranka si změnila jméno.
Brno - Krimi Kuřimská kauza: Odsouzená „teta Nancy“ kreslí knížky a hlídá děti! Tyranka si změnila jméno

Zoufalí spisovatelé

Tyranka si po propuštění z kriminálu vydělávala pod jménem Sofie Helfert i jako ilustrátorka. Specializovala se na kresby pro děti. O její minulosti nevědělo nejen nakladatelství Triton, které s ní spolupracovalo, ani samotní autoři knih. Ti jsou po
provalení pravé identity zoufalí. Knihovny jejich díla vyřazují. Nechtějí, aby se publikace spojené s tyrany dostaly do rukou dětí. Takový osud potkal i Motýlí knihu spisovatelky Martiny Macháčové (45). „Je pro mě ztracená. Dala jsem do ní obrovský kus sebe, dala spoustu práce. Jsem šokovaná, jak k takové situaci mohlo vůbec dojít,“ svěřila se Blesku spisovatelka.

O chlapce típala cigarety

Hana Bašová byla odsouzena na sedm let v kauze. Kuřim spolu s dalšími osobami za týrání brášků Ondřeje (tehdy 7) a Jakuba (tehdy 9). Mučili je pálením cigaret, odřezáváním masa z těla nebo nucením jíst výkaly. V květnu 2007 se zrůdné chování náhodou provalilo. Lidé v okolí si koupili dětskou chůvičku a ta se po zapnutí napojila na zařízení tyranů, které monitorovalo nahého svázaného chlapce.

Kuřimská kauza po 19 letech: Odsouzená „teta Nancy“ kreslí knížky a hlídá děti! Tyranka si změnila jméno.
Kuřimská kauza po 19 letech: Odsouzená „teta Nancy“ kreslí knížky a hlídá děti! Tyranka si změnila jméno.
Ilustrace Sofie Helfert alias Hany Bašové vyšly v nakladatelství Triton. Autoři knížek jsou naštvaní a cítí se zrazeni.
Ilustrace Sofie Helfert alias Hany Bašové vyšly v nakladatelství Triton. Autoři knížek jsou naštvaní a cítí se zrazeni.
Spisovatelka Martina Macháčová je autorkou Motýlí knihy. Kvůli minulosti ilustrátorky ji považuje za ztracenou.

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Kuřimská kauza: Co vás nejvíc zajímalo?
Zdroj: pdc, icp, Jedlička, Železný, Chebotareva

Témata:
mučenítýrání dětíkuřimská kauzailustrátorkaspisovatelédětské knihyradaKuřimNakladatelství Triton
Jan Šimůnek
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Pipina Královská ( 16. listopadu 2026 07:03 )

V kriminále, bohužel, jsou chráněné.Pokud jim někdo ublíží, odnesou to ostatní. Je to bordel, ale je to tak 🤷‍♀️

Uživatel_6389094 ( 16. listopadu 2026 06:12 )

Típl bych si o tu svini cigaretu. Jsk mohla kriminál přežít? Vězeňkyně to nevěděli kdo ona je? V kriminále platí, dětem se neubližuje!

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