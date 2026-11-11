Kojence otec pohřbil zaživa?! Hodiny hrůzy a záchrana na poslední chvíli

V Jižní Karolíně zachránili miminko pohřbené zaživa, pod zemí strávilo 24 hodin
V Jižní Karolíně zachránili miminko pohřbené zaživa, pod zemí strávilo 24 hodin
V Jižní Karolíně zachránili miminko pohřbené zaživa, pod zemí strávilo 24 hodin
V Jižní Karolíně zachránili miminko pohřbené zaživa, pod zemí strávilo 24 hodin
Otec skončil ve vazbě.
Autor: ČTK - 
11. listopadu 2026
16:59

V americkém státě Jižní Karolině v úterý zachránili 11měsíčního chlapečka, který byl pohřben zaživa. Pod zemí strávil přibližně 24 hodin v přepravce pro psy zabalené do ručníku, uvedly úřady s tím, že dítě měl předtím v péči jeho otec. Informují o tom agentura Reuters a americká média.

Koah Sharpe byl nalezen pohřbený pod 30 centimetry hlíny v lese nedaleko domu svého otce Michaela Comera. Dítě zmizelo nedlouho poté, co ho jeho matka svěřila Comerovi u sebe doma, zatímco šla na pochůzky. Úřady následně zahájily rozsáhlé pátrání. Pohřbené miminko objevily, když si všimly čerstvě rozhrabané hlíny.

„Před chvílí jsme našli malého 11měsíčního Koaha pohřbeného zaživa. Bojoval o život a plakal - ten nejradostnější zvuk, jaký jste od plačícího miminka slyšeli,“ řekl na tiskové konferenci šerif okresu Lexington Jay Koon. Dítě je nyní v nemocnici a snad se zotaví, dodal.

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Otec chlapečka Comer se už v pondělí ocitl v policejní vazbě na základě obvinění z vloupání a vzdorování zatčení, uvedl Koon. Šerifův úřad podle něj pracuje s právníky na vznesení dalších obvinění.

V Jižní Karolíně zachránili miminko pohřbené zaživa, pod zemí strávilo 24 hodin
V Jižní Karolíně zachránili miminko pohřbené zaživa, pod zemí strávilo 24 hodin
V Jižní Karolíně zachránili miminko pohřbené zaživa, pod zemí strávilo 24 hodin
V Jižní Karolíně zachránili miminko pohřbené zaživa, pod zemí strávilo 24 hodin
Otec skončil ve vazbě.

Témata:
kojenecJižní KarolínaručníkhlínaLexingtonpespřepravka
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Uživatel_6396141 ( 11. listopadu 2026 17:22 )

Ještě že v USA platí trest smrti.

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