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Policejní auto v Přibyslavi srazilo dítě na přechodu! Řidič ho zřejmě přehlédl
Policejní auto srazilo v pondělí ráno na přechodu pro chodce v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku nezletilého chodce, který s lehkým zraněním skončil v nemocnici. Informovala o tom mluvčí policie Dana Čírtková.
Nehoda se stala v 6:50. Podle informací na webu hasičů se stala v Tyršově ulici. Policista, který vůz řídil, byl podle Čírtkové ve službě, chodce zřejmě přehlédl, když městem projížděl při své běžné činnosti, neměl zapnutý maják ani sirénu. Dechová zkouška u něj byla negativní.
„Další okolnosti nehody jsou předmětem šetření,“ dodala policejní mluvčí.
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