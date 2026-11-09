Policejní auto v Přibyslavi srazilo dítě na přechodu! Řidič ho zřejmě přehlédl

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk: Václav Burian)
Autor: ČTK - 
9. listopadu 2026
09:32

Policejní auto srazilo v pondělí ráno na přechodu pro chodce v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku nezletilého chodce, který s lehkým zraněním skončil v nemocnici. Informovala o tom mluvčí policie Dana Čírtková.

Nehoda se stala v 6:50. Podle informací na webu hasičů se stala v Tyršově ulici. Policista, který vůz řídil, byl podle Čírtkové ve službě, chodce zřejmě přehlédl, když městem projížděl při své běžné činnosti, neměl zapnutý maják ani sirénu. Dechová zkouška u něj byla negativní.

„Další okolnosti nehody jsou předmětem šetření,“ dodala policejní mluvčí.

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Zdroj: Blesk.cz - David Malík

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