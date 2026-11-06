Ludmila se sebevražednými sklony na Jesenicku utekla záchranářům: Může u sebe mít nůž!

Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, má sebevražedné sklony a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, má sebevražedné sklony a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, má sebevražedné sklony a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, má sebevražedné sklony a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, má sebevražedné sklony a může být ozbrojená nožem
Aktualizováno -
6. listopadu 2026
20:25
Autor: ČTK - 
6. listopadu 2026
19:57

Středočeská policie pátrá po šestatřicetileté Ludmile Jaňourové se sebevražednými sklony, která v pátek odpoledne utekla záchranářům před převozem na vyšetření. Může mít u sebe nůž, lidé by se ji neměli pokoušet sami zadržet, řekla mluvčí středočeské policie mluvčí Vlasta Suchánková.

Posádka zdravotnické záchranné služby chtěla ženu převézt z Jesenice u Prahy k lékařskému vyšetření. Důvodem byly její dlouhodobé sebevražedné sklony. Pacientka se ale záchranářům vysmekla a utekla. „Jedná se o ženu, která se již v minulosti několikrát pokusila vzít si život, několikrát po ní policisté pátrali. V současné době jí hledají policejní hlídky nejen středočeské policie, ale i z Prahy,“ uvedla mluvčí.

Policisté nevylučují, že má žena u sebe nůž. Pokud ji někdo uvidí, neměl by se ji snažit zadržet, ale kontaktovat policii na lince 158.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 000. Služby jsou poskytovány nonstop.

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Zdroj: Policie ČR

Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, má sebevražedné sklony a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, má sebevražedné sklony a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, má sebevražedné sklony a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, má sebevražedné sklony a může být ozbrojená nožem
Policie pátrá po Ludmile Jaňourové, má sebevražedné sklony a může být ozbrojená nožem

Témata:
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