Velké komplikace u Pardubic: Nákladní vlak srazil člověka, provoz na koridoru stojí
U Pardubic srazil v pátek ráno nákladní vlak člověka. Provoz na koridorové trati mezi Kolínem a Českou Třebovou je přerušen. České dráhy (ČD) zavedly náhradní autobusy, které ale nenavazují na vlakové spoje. Vyplývá to z informací Správy železnic a ČD.
Nehoda se stala kolem 06:00. „Na koridoru mezi stanicemi Kostěnice a Pardubice hl. n. došlo ke střetu vlaku s osobou. Provoz v tomto úseku je zastaven,“ sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Podle webu ČD jezdí některé vlaky odklonem přes Havlíčkův Brod, jiné nahradily v části trati autobusy, které jezdí kyvadlově. „Vlaky a autobusy na sebe navzájem nenavazují, cestující využijí další spoje,“ uvedl dopravce. Podle něj potrvá omezení na trati zhruba dvě hodiny, čas je ale pouze orientační.
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