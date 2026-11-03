V Česku řádí svrab: Letos už několik mrtvých! Pozor i na luxusní hotely
Letos se svrabem v Česku nakazilo už přes jedenáct tisíc Čechů. Pět lidí v důsledku infekce zemřelo. Na co si dát pozor? Rizikový může být i luxusní hotel.
Zatímco v loňském roce se v Česku nakazilo celkem 11 698 Čechů, letos už úřady evidují více než 11 400 případů. V souvislosti s infekcí zemřelo pět lidí. Onemocnění svrabem silně svědí, nemocní se často škrábou a tím vznikají drobná poranění kůže. Přes ně mohou do těla proniknout bakterie či viry a způsobit závažnou infekci.
„Klíčové je včas rozpoznat příznaky, co nejdříve zahájit léčbu a striktně dodržovat doporučení a hygienická opatření, aby se zabránilo dalšímu šíření infekce,“ uvedla už v červenci hlavní hygienička Barbora Macková. „Ve vzácných případech se tato bakteriální infekce může rozšířit do celého těla, vyvolat sepsi a následně i multiorgánové selhání,“ uvedl na webu Státní zdravotní ústav (SZÚ). Kvůli těžké infekci přestane správně fungovat více důležitých orgánů, například ledviny, plíce, srdce nebo játra.
„Takový stav vyžaduje často léčbu na jednotce intenzivní péče. Nejvíce jsou tímto rizikem ohroženi lidé s oslabenou imunitou, starší osoby nebo pacienti s rozsáhlým, neléčeným či krustózním svrabem,“ doplnil ústav.
Obezřetnost je třeba v prostorách, kde se koncentruje hodně lidí. Pozor by si měli lidé dát na čalouněné povrchy ve veřejných prostorách. Rizikové je i sdílené oblečení, ručníky a deky. „Svrab si mnozí z nás spojují s nedostatečnou hygienou, ale chorobou se může nakazit každý. Byl u nás i pacient, který nocoval v jednom z nejlepších mnichovských hotelů a tam se nakazil,“ uvedla pro server Deník už v minulosti Dermatoveneroložka Monika Arenbergerová.
Co je svrab?
Svrab (latinsky scabies, lidově prašivina) je velmi nakažlivé, svědivé, kožní, parazitární onemocnění. U člověka je původcem tohoto poměrně častého onemocnění roztoč s názvem zákožka svrabová.
Nejčastěji se u pacientů objevuje intenzivní svědění kůže, zejména v noci po zahřátí v posteli, a výskyt kožních projevů, které se nacházejí na predilekčních místech s tenčí vrstvou kůže, jakou jsou zápěstí, genitálie, přední axilární řasa, dvorce prsních bradavek, oblast pupku, pasu a vnitřní plochy stehen a kotníky, uvádí SZÚ.
U dětí kožní erupce mohou postihovat kštici, obličej, dlaně a plosky nohou. U kojenců může být postiženo celé tělo. Primární léze může být zaměněna s akutní dermatitidou, což výrazně ztěžuje diagnostiku onemocnění.
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