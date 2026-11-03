Přežili vlastní smrt! Trosečníky včetně dětí zachránili po 3 měsících na širém oceánu
V tichomořském ostrovním státě Kiribati v neděli zachránili pět lidí včetně dvou dětí, které tři měsíce unášelo moře v asi šestimetrovém člunu. Čtyři další lidé se nadále pohřešují, napsala v úterý agentura AP.
Skupinu podle australské veřejnoprávní stanice ABC zachránili místní obyvatelé u ostrova Fanning (Tabuaeran). Moře je zaneslo zhruba 5400 kilometrů východně od Mikronésie, kde je zastihla bouře při plavbě mezi ostrovy Murilo a Ruo, která měla trvat hodinu.
Zdravotní sestra Paukin Tororová uvedla, že všech pět zachráněných bylo silně dehydratovaných a podvyživených. Dostali nitrožilní infuzi a jejich stav se začal zlepšovat. „Dokážou se usmát a dávají najevo, že chtějí jíst,“ řekla.
Člun s devíti lidmi na palubě byl nahlášen jako pohřešovaný, když se 30. července nevrátil na ostrov Ruo v Mikronésii. Následovalo desetidenní pátrání na ploše 85.700 kilometrů čtverečních, po plavidle se ale nenašla žádná stopa.
„Je to neuvěřitelná a skvělá zpráva, že těchto pět lidí bylo nalezeno a dostává se jim péče,“ uvedla americká pobřežní stráž na Guamu. „Hluboce soucítíme s rodinami a přáteli těch, kteří s nimi nedorazili,“ dodala.
Na otázku agentury AP, co se stalo se čtyřmi pohřešovanými, pobřežní stráž bezprostředně neodpověděla.
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