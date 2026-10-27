Pátrání po Ondřejovi (48): Trpí duševní poruchou a potřebuje léky
Pražští policisté pátrají po Ondřeji Pažoutovi. V neděli odešel z domova a dosud se nevrátil. Rodině večer sdělil, že je s kamarády v centru Prahy. Následující den jeho telefon zvedl neznámý cizinec. Pohřešovaný trpí vážnou duševní poruchou a potřebuje pravidelně užívat léky.
Pražská policie pátrá po osmačtyřicetiletém muži, který trpí vážnou chronickou duševní poruchou a musí brát léky. Naposledy byl viděn v neděli 25. října odpoledne, rodina s ním komunikovala stejný den večer po telefonu. Muž není nebezpečný, má důvěřivou povahu. O pátrání dnes na webu informoval policejní mluvčí Richard Hrdina.
Muž je 175 až 190 centimetrů vysoký, má šedé oči. Při odchodu měl na sobě maskáčové kalhoty a pravděpodobně také tmavou bundovou mikinu s kapucí. Výrazným znamením by podle policie mohlo být to, že nosí klíče na výrazném řetězu.
Pohřešovaný byl naposledy viděn v neděli okolo 15:00 při odchodu z bytu v ulici Barunčina v Praze 4, od té doby se domů nevrátil, uvedl Hrdina. S rodinou si volal po telefonu kolem 22:00, kdy příbuzným řekl, že je s kamarády v centru Prahy.
„Při další následné snaze o telefonické spojení již druhý den zvedl telefon neznámý cizinec, který prý mobilní telefon našel a odnese ho na služebnu policie. Od té doby je telefon nedostupný a pohřešovaný o sobě nikomu nedal žádnou zprávu,“ uvedl Hrdina.
Pokud muže někdo viděl nebo má informace, které by vedly k jeho nalezení, má kontaktovat linku 158, uzavřel mluvčí.
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