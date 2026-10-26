Poprask na letišti ve Frankfurtu: Letadlo po špatné odbočce málem způsobilo nehodu!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: Kamil Morávek, ČTK - 
26. října 2026
09:55

Dva turečtí piloti v úterý na frankfurtském letišti málem způsobili dopravní nehodu. Po špatné odbočce na ranveji začali zrychlovat a nedošlo jim, že jsou na špatném místě. Incident už je předmětem vyšetřování, aerolinky pochybení popírají.

Letadlo společnosti Pegasus mělo povolení ke vzletu od řídící věže. Dvojice tureckých pilotů však zřejmě neměla s frankfurtským letištěm příliš zkušeností, protože s mohutným strojem špatně zatočila. Místo doleva zahnuli doprava. Piloti si navíc svou chybu neuvědomili a začali nabírat rychlost.

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 Po upozornění řídících letového provozu posádka start přerušila. Letoun do té doby po zemi urazil asi 530 metrů. Přejel poté na vyčkávací místo a o sedm minut později bez problémů odstartoval. Podle dostupných informací se nikomu nic nestalo a nevznikly žádné škody, píše Kölner Stadt-Anzeiger. V letectví jsou takové incidenty, při nichž letadlo směřuje špatným směrem, považovány za bezpečnostní riziko, i když jsou zastaveny v počáteční fázi.

O události na největším německém letišti byl informován úřad pro leteckou bezpečnost. Součástí Pegasus Airlines jsou České aerolinie a skupina Smartwings.

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Boeing 747-8 společnosti Lufthansa přerušil přistání na letišti v Los Angeles. Při opětovném vzletu se ocas letadla nebezpečně přiblížil k ranveji, ke kontaktu však nedošlo (10. 10. 2026).
Zdroj: Sociální síť X/airlinevideos

Témata:
letadlofrankfurtNěmeckoletištěletecká společnostdopravní nehodanehoda
Kamil Morávek
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