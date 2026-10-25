Houdini z Wishe se připoutal ke stromu: Z pout se nedostal! „Kouzelníka“ zachránila policie

Muži v Krupce se bizarní hrátky vymkly z rukou.
Muži v Krupce se bizarní hrátky vymkly z rukou.
Muži v Krupce se bizarní hrátky vymkly z rukou.
Muži v Krupce se bizarní hrátky vymkly z rukou.
Muži v Krupce se bizarní hrátky vymkly z rukou.
Autor: Andrea Vídeňská - 
25. října 2026
15:02

V pondělí 19. října krátce po páté ráno přijali krupští strážníci oznámení. V lese nedaleko plaveckého areálu u bývalých skladů Řempa se měl nacházet muž přivázaný ke stromu. Hlídka proto okamžitě vyrazila na místo, aby zjistila, co se tam vlastně stalo.

V pondělí 19. října krátce po páté ráno přijali krupští strážníci oznámení, které bylo značně znepokojivé. V lese nedaleko plaveckého areálu se měl nacházet muž přivázaný ke stromu. Na místě se jim naskytl pohled jako z hororu. Polonahý muž, řetězy, pouta a kolem dokola rozestavěné svíčky.

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Zkoušel své limity

Překvapením ale bylo, že nešlo o oběť únosu ani o žádný zločin. Muž se do tohoto stavu přivedl sám! Prý si chtěl vyzkoušet vlastní limity a osvobodit se z pout jako slavný iluzionista Harry Houdini. Jenže nebohý muž byl spíše Houdini z Wishe! Kolem pasu měl řetěz uzamčený visacím zámkem, ruce spoutané takzvaným medvědem spojeným s řetězem a další pouta měl i na nohou. Tajemnou atmosféru podtrhovaly kolem dokola rozestavěné svíčky.

Klíče od všech zámků muž odhodil přibližně pět metrů od sebe. Počítal s tím, že se z řetězů a pout dokáže vysvobodit vlastními silami. Jenže to se přepočítal. Místo efektního úniku přišlo dlouhé čekání na pomoc. „Naštěstí si v ruce dokázal udržet mobilní telefon, kterým si přivolal pomoc,“ popsali strážníci na sociálních sítích.

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Podivné hrátky

Když se ho strážníci zeptali, zda se nestal obětí trestného činu, překvapil je odpovědí. S úsměvem vysvětlil, že si rád hraje a zkouší, co vydrží. „V této nedobrovolné póze tam strávil zhruba hodinu a půl,“ uvedli strážníci. Naštěstí policisté během chvíle klíče v trávě našli a muže z pout osvobodili. Zábava ale měla nepříjemnou dohru. Experimentátor byl už silně podchlazený, a tak na místo dorazili záchranáři, kteří si ho převzali do péče.

Muži v Krupce se bizarní hrátky vymkly z rukou.
Muži v Krupce se bizarní hrátky vymkly z rukou.
Muži v Krupce se bizarní hrátky vymkly z rukou.
Muži v Krupce se bizarní hrátky vymkly z rukou.
Muži v Krupce se bizarní hrátky vymkly z rukou.

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Kouzelník
Zdroj: Daniel Šesták

Témata:
hrasvíčkypoutailuzionistařetězsvíčkastromlesHarry HoudiniŘempoKrupka
Andrea Vídeňská
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Kapsa Kapsik ( 25. října 2026 15:56 )

Tak aspoń poznal zákony biologie a fyziky na sobē, a jiż pochopil, że žádné kouzla, nic nezmēni prirodni zákony.

Ježiš také nemohl "sestoupit z kriże, vstát z mrtvych, chodit po vodē, atd...
Nedovoli to prirodni zákony, i kdyby byl zde na svēte sám BUH, stejnē bude jeho tēlo podrizeno tēm zákonum....
Nelze udēlat z vody vino, porazit smrt.
Čim driv " vërici" pochopi, że każdy máme primou odpovēdnost za naśe jednáni, a nejde "hodit' naśe viny na Ježiše, tim lip...

Kuli Hrasek ( 25. října 2026 15:44 )

Tento muž byl slavný iluzionista Bohouš Joudini🤣

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