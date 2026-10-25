Houdini z Wishe se připoutal ke stromu: Z pout se nedostal! „Kouzelníka“ zachránila policie
V pondělí 19. října krátce po páté ráno přijali krupští strážníci oznámení. V lese nedaleko plaveckého areálu u bývalých skladů Řempa se měl nacházet muž přivázaný ke stromu. Hlídka proto okamžitě vyrazila na místo, aby zjistila, co se tam vlastně stalo.
V pondělí 19. října krátce po páté ráno přijali krupští strážníci oznámení, které bylo značně znepokojivé. V lese nedaleko plaveckého areálu se měl nacházet muž přivázaný ke stromu. Na místě se jim naskytl pohled jako z hororu. Polonahý muž, řetězy, pouta a kolem dokola rozestavěné svíčky.
Zkoušel své limity
Překvapením ale bylo, že nešlo o oběť únosu ani o žádný zločin. Muž se do tohoto stavu přivedl sám! Prý si chtěl vyzkoušet vlastní limity a osvobodit se z pout jako slavný iluzionista Harry Houdini. Jenže nebohý muž byl spíše Houdini z Wishe! Kolem pasu měl řetěz uzamčený visacím zámkem, ruce spoutané takzvaným medvědem spojeným s řetězem a další pouta měl i na nohou. Tajemnou atmosféru podtrhovaly kolem dokola rozestavěné svíčky.
Klíče od všech zámků muž odhodil přibližně pět metrů od sebe. Počítal s tím, že se z řetězů a pout dokáže vysvobodit vlastními silami. Jenže to se přepočítal. Místo efektního úniku přišlo dlouhé čekání na pomoc. „Naštěstí si v ruce dokázal udržet mobilní telefon, kterým si přivolal pomoc,“ popsali strážníci na sociálních sítích.
Podivné hrátky
Když se ho strážníci zeptali, zda se nestal obětí trestného činu, překvapil je odpovědí. S úsměvem vysvětlil, že si rád hraje a zkouší, co vydrží. „V této nedobrovolné póze tam strávil zhruba hodinu a půl,“ uvedli strážníci. Naštěstí policisté během chvíle klíče v trávě našli a muže z pout osvobodili. Zábava ale měla nepříjemnou dohru. Experimentátor byl už silně podchlazený, a tak na místo dorazili záchranáři, kteří si ho převzali do péče.
Tak aspoń poznal zákony biologie a fyziky na sobē, a jiż pochopil, że žádné kouzla, nic nezmēni prirodni zákony.
Ježiš také nemohl "sestoupit z kriże, vstát z mrtvych, chodit po vodē, atd...
Nedovoli to prirodni zákony, i kdyby byl zde na svēte sám BUH, stejnē bude jeho tēlo podrizeno tēm zákonum....
Nelze udēlat z vody vino, porazit smrt.
Čim driv " vërici" pochopi, że każdy máme primou odpovēdnost za naśe jednáni, a nejde "hodit' naśe viny na Ježiše, tim lip...