Dopravní expert o brutálním agresorovi z dálnice: Mohl tu mámu zabít! Polil mě pot, tohle jsem ještě neviděl…
Záběry z dálnice D6, na kterých řidič vybrzdí ženu, vyrve dveře jejího vozu a začne ji bít pěstmi, otřásly Českem. Útok navíc z bezprostřední blízkosti sledovala její osmiletá dcera. Dopravní expert Roman Budský podobné jednání považuje za absolutní vrchol agresivity a volá po tvrdém trestu. Sám se podle svých slov s podobnou brutalitou v našich končinách nikdy nesetkal.
„Takováto videa člověk vídává z oblasti na východ od hranic Evropské unie. Když jsem viděl, že se to stalo v České republice, úplně mě polil pot a byl jsem opravdu zaražený,“ uvádí otevřeně Roman Budský.
Kdo je schopen takového hrůzného činu? Podle experta rozhodně nešlo o první ojedinělý zkrat. Útočník se podle něj už v minulosti musel chovat na silnicích podobně bezohledně a má v tomto směru bohatou zkušenost. „V těchto autech jezdí velmi často takoví ti nabušení mačové,“ vysvětluje Budský.
Agresorovi podle všeho vadilo, že řidička dodržovala rychlostní limity, a nutil ji, aby se na pravidla vykašlala a „jeho veličenstvu“ vyklidila cestu. „Prostě si vynucuje svoje pravidla na silnici, a kdo mu vadí, tak ho bez milosti skolí. To, že ji vyblokoval, vybrzdil a fyzicky napadl, mi u něj připadá tak samozřejmé, že už o tom vůbec nepřemýšlel,“ zamýšlí se expert nad pokřivenou psychologií piráta silnic.
Navíc nevylučuje, že útočník mohl být pod vlivem omamných látek. „Otázkou je, jestli nebyl pod vlivem drog. Vypadá, jako když je na perníku. Takoví lidé mají zvýšenou míru agresivity a ztrácejí soudnost,“ upozorňuje na možné děsivé pozadí události.
Rány pěstí, které mohly zabíjet!
Zděšení budí i samotná brutalita útoku, kdy šlo o rány pěstí doslova hlava nehlava. O to děsivější je, kam tyto rány směřovaly. „Rány šly na hlavu a na krk, kde jsou takzvané vypínací body. Mohlo dojít k vážnému poranění, ty útoky mohou člověka dokonce i usmrtit,“ varuje důrazně Budský, který sám v minulosti trénoval bojové umění krav maga a moc dobře ví, o čem mluví.
Kromě fyzického zranění matky je tu však další, možná ještě hlubší a celoživotní jizva. „Bude to obrovské psychické trauma pro nezletilou spolujezdkyni. Bude potřeba zvážit dopady na ni, zda i ona nebyla poškozena na zdraví,“ připomíná Budský smutnou realitu hrůzy, kterou malá holčička na sedadle musela zažít.
Svědci na pomoc?
Jak by podle Budského mělo reagovat okolí a další svědci útoku z dálnice? „To je velmi těžké. Jít do přímé konfrontace s takovýmhle agresorem by zřejmě nemuselo dopadnout dobře. Když nevíte, jak se bránit a jak případně zaútočit, tak nemáte proti takovému zvířeti šanci. Tady to chtělo samozřejmě okamžitě volat policii, předat jim registrační značku vozu, aby ho, pokud možno, odchytili ještě na té dálnici bezprostředně po činu,“ myslí si dopravní expert.
Za mříže a tvrdý zákaz řízení
Agresor se podle Budského dopustil celé řady závažných trestných činů, přičemž dopravní přestupky, jako je ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu nebo náhlé nebezpečné zastavení na dálnici jsou jen naprosté minimum. Co přesně má podle experta muž na svědomí? Jedná se o jasný pokus o ublížení na zdraví. Evidentní je v jeho chování výtržnictví a nebezpečné vyhrožování. Protože se za použití násilí snažil malé holčičce vytrhnout kameru, nepůjde jen o pokus o krádež, ale podle experta přímo o pokus o loupež.
„Zákon jasně říká, že řidič musí být nejen odborně, ale i zdravotně způsobilý, a to se týká i duševního zdraví. Pokud někdo provede něco takového, co jsme viděli v přímém přenosu, jeho duševní zdraví je na takové úrovni, že za volant prostě nepatří,“ má naprosto jasno Budský. Požaduje naprosto nekompromisní potrestání, posouzení duševního stavu, mnohaletý zákaz řízení a silnou medializaci, aby tento případ fungoval jako prevence a varování.
„Jsme v Evropské unii, která se tradičně pyšní vysokou kulturou mezilidských vztahů. Řidiči se tu běžně za jízdy nezamykají, protože prostě nepočítají s tím, že budou na silnici přepadeni. Je opravdu děsivé, že se něco takového stalo,“ uzavírá rozzlobeně dopravní expert s nadějí, že viník ponese velmi tvrdé následky.
Co dělat, když se stanete obětí?
HLAVNĚ SE ZAMKNOUT!
Jak se podobným útočníkům bránit? Rady experta jsou nekompromisní a mohly by vám zachránit život:
Okamžitě se v autě zamkněte a za žádných okolností nevystupujte.
Volejte linku 158, oznamte přepadení, udejte svou polohu a registrační značku agresora.
Neotevírejte ani okénko, přes které by vás mohl útočník udeřit, nesnažte se mu nic vysvětlovat ani na něj negestikulujte, protože tím jen přiléváte olej do ohně. Spíše dělejte, že ho vůbec nevnímáte.
Hrdinství stranou. Útočník u sebe může mít paralyzér, nůž, nebo dokonce střelnou zbraň v kapse.
Achjo a na mě nikdo nezaútočí 🥺 Vždycky tyhle fetky útočí na někoho menšího, nebo na ženskou 🤔