Zamilovala se do Žida a začala točit porno: Muslimská rodina se jí rozhodla zlikvidovat na Slovensku!

Kráska, která dráždí Talibán.
Kráska, která dráždí Talibán.
Yasmeena Ali.
Yasmeena Ali.
Yasmeena Ali čelila výhružkám smrtí od vlastní rodiny.
Autor: Andrea Vídeňská - 
25. října 2026
16:00

Utekla od rodiny, provdala se za Žida a začala natáčet porno. Pro jejího otce to byla poslední kapka. Rozhodl se proto pro děsivou pomstu. Afghánskou pornoherečku Khadiju Cohen, známou pod jménem Yasmeena Ali, plánoval zavraždit přímo na Slovensku. Do Bratislavy kvůli tomu přijel společně s bratrancem. K vraždě nakonec nedošlo, případ se ale táhl roky. Teď pro Yasmeenu přišlo zadostiučinění. Oba muži dostali osm let vězení. Má to ale háček.

Khadija se rozhodla žít po svém. Sebrala odvahu, opustila rodinu a provdala se za muže židovského vyznání. Později konvertovala k judaismu a začala si přivydělávat v pornografickém průmyslu. S tím se ale její rodina nehodlala smířit. Považovali to za urážku muslimské víry i cti celé rodiny.

Choval se tak, jako by mu dcera patřila

Rozhodli se pro děsivou pomstu. Podle obžaloby její otec Mohammed Patman a jeho bratranec Darya Khan Safi odcestovali na Slovensko, aby zjistili, kde se Khadija zdržuje a jaké má zvyky. „Rodina se rozhodla vykonat pomstu. Objednala osoby, které měly poškozenou usmrtit,“ uvedl podle televize JOJ prokurátor.

K samotné vraždě naštěstí nedošlo. Khadija však tvrdila, že měla o život skutečný strach. Na soudním jednání popsala výhrůžky, které jí měly chodit od vlastního otce. „Bála jsem se o svůj život,“ vypověděla Khadija. Podle jejích slov jí otec vyhrožoval, že ji najde, znásilní a zabije. Měl se chovat tak, jako by mu dcera stále patřila a neměla právo rozhodovat o vlastním životě.

Kráska, která dráždí Talibán.
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Vleklé soudní tahanice

Případ se postupně proměnil v dlouhou a vyčerpávající soudní bitvu. Británie oba muže vydala na Slovensko, kde skončili ve vazbě. Později je ale propustili a jeden ze soudů je dokonce osvobodil. Mohammed Patman tehdy neskrýval úlevu. „Pravda zvítězila. Jsem šťastný, že jsem konečně ven z tohoto pekla,“ prohlásil.

Jenže tím kauza neskončila. Následovala další soudní jednání a případ se znovu dostal před justici. Nakonec padl rozsudek. Oba muži byli za přípravu vraždy odsouzeni k osmi letům vězení. Jenže odsouzení u vynesení rozsudku chyběli! Oba muži se podle dostupných informací měli vrátit do Británie a nyní není jasné, zda se je podaří vypátrat a dostat zpět na Slovensko. 

Život Yasmeeny

Khadija Patmanová, známá jako Yasmeena Ali, se narodila v afghánském Kábulu, ale už jako malá holčička se s rodinou přestěhovala do Británie. Vyrůstala v přísném muslimském prostředí a sama se chtěla vymanit z pravidel, která jí rodina vnucovala. Když se zamilovala do židovského fotografa Davida Cohena, vztahy s příbuznými se vyhrotily, uvedl deník Bild. Později se za něj provdala a začala natáčet filmy pro dospělé. S manželem nejprve žila v Rakousku, v roce 2017 se ale přestěhovali na Slovensko, kde se usadili.

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Kráska, která dráždí Talibán.
Kráska, která dráždí Talibán.
Yasmeena Ali.
Yasmeena Ali.
Yasmeena Ali čelila výhružkám smrtí od vlastní rodiny.

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Hvězda OnlyFans Bonnie Blue dovádí se studenty na jarních prázdninách v Mexiku.
Zdroj: Instagram/bonnie_blue_xox

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Andrea Vídeňská
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