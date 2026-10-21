Muž měl otrávit kolegy ve zbrojovce na Olomoucku: Žalobce chce přísný trest! Byl ale muž příčetný?

Muž měl otrávit kolegy ve zbrojovce na Olomoucku: Žalobce chce přísný trest! Byl ale muž příčetný?
Muž měl otrávit kolegy ve zbrojovce na Olomoucku: Žalobce chce přísný trest! Byl ale muž příčetný?  (Autor: Archiv Blesku)
Autor: Dagmar Čechová - 
21. října 2026
13:18

Výjimečný trest ve výměře 23 až 25 let žádá žalobce pro muže z Olomoucka obžalovaného z vraždy, pokusu o vraždu a přípravy vraždy. Muž je souzen za otravu kolegů ve šternberské zbrojovce a kvůli otráveným nástrahám na olomoucké bezdomovce. Údajně připravoval také výbušný systém i pro případ zásahu policie. Žalobce pro obžalovaného zároveň navrhl i zabezpečovací detenci. Obhajoba naopak žádá zproštění, u soudu ve středu znovu napadla i jeho příčetnost. Soud rozsudek vynese tento pátek.

„Jeho jednání bylo extrémně nebezpečné, bylo zákeřné, v druhém bodě směřovalo proti náhodně vybraným bezdomovcům. Zaútočil na ně proto, že je považoval za nejsnadnější cíl,“ uvedl státní zástupce Jindřich Pazdera. Výjimečný trest navrhl i s ohledem na jeho trestní minulost a mizivou resocializaci. „Tento trest by měl být následován ochranným opatřením ve formě zabezpečovací detence, i podle znalců je jeho pobyt na svobodě nebezpečný,“ podotkl žalobce.

Obhájce obžalovaného David Stříž žádal soud, aby muže zprostil obžaloby, s tím, že neexistuje žádný přímý důkaz o jeho úmyslu někoho zabít. U soudu znovu napadl otázku jeho příčetnosti. Obhajoba žádala další znalecký posudek, podle soudce Petra Sušila je však už nadbytečný. Podle znalců má obžalovaný narcistické rysy a depresivní projevy, rozpoznávací a ovládací schopnosti však podle nich nebyly vymizelé a muž je trestně odpovědný. „Chtěl se pomstít, ale nikdy neztrácel kontakt s realitou. V běžném životě byl schopen normálně fungovat. Ve své pomstychtivosti sáhl k radikálnímu řešení,“ podotkl žalobce. Obhájce byl však jiného názoru. „Nelze vyloučit, že obžalovaný v době skutku nemohl své jednání ovládat a že není trestně odpovědný,“ mínil Stříž. Na místě je podle něj uložit obžalovanému ochranné opatření.

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Podle obžaloby Jiří Kudlička ve druhé polovině roku 2023 umístil do společně užívané lednice ve společnosti Excalibur Army ve Šternberku lahev s kofolou kontaminovanou fridexem, ze které se o několik měsíců později napili dva zaměstnanci. Jeden z nich na následky otravy zemřel, druhý měl těžce poškozené ledviny. V květnu 2025 poté podle spisu rozmístil na různých místech v Olomouci otrávené nástrahy v podobě kontaminovaných nápojů. Jeho cílem bylo podle obžaloby usmrtit osoby bez domova. Za vraždu ve stadiu přípravy se zodpovídá kvůli shromažďování chemikálií na výrobu výbušnin, které chtěl podle obžaloby použít proti policistům, jejichž zásah předpokládal.

Podle obžaloby muž otravu svých kolegů fridexem přiznal po svém zadržení, sdělil přitom skutečnosti, které znal pouze pachatel. Jeho doznání, které později popřel, je podle Pazdery potvrzeno ještě dalšími výpověďmi. Obhajoba však odmítla, že by muž chtěl někoho v práci usmrtit. Ohledně nástrah na bezdomovce muže podle žalobce usvědčují mimo jiné jeho otisky prstů a stopy DNA. S plány otrávit bezdomovce se svěřoval také v e-mailech. Nástrahy byly včas zajištěny, žádná další otrava nenastala. Zajištěná e-mailová komunikace jej podle obžaloby utvrzuje i v přípravě výbušnin, podle obhajoby však důkazy o tomto úmyslu nejsou, nejde o trestný čin.

 

Témata:
policievraždavýjimečný trestOlomoucký krajpokus o vražduJindřich PazderabezdomovectvíDavid Stříž
Dagmar Čechová
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