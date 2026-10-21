Dědic kosmetického impéria si měl odsedět 124 let: Zvrat v odporné kauze!
Dědic kosmetického impéria Max Factor Andrew Luster (62), odsouzený za znásilnění a další sexuální trestné činy, je na svobodě. Původně dostal 124 let vězení za útoky na ženy. Odseděl si ale jenom zlomek trestu. Jeho propuštění vyvolalo v USA pobouření.
Známý sexuální násilník a predátor Andrew Luster (62) je na svobodě! Dědic kosmetického impéria Max Factor byl odsouzen za znásilnění a další sexuální trestné činy. Za mřížemi měl strávit neuvěřitelných 124 let. Luster si ale odpykal jen zlomek původně uloženého trestu.
Hrozba pro veřejnost
Zvěrstva se odehrávala v letech 1996 až 2000, kdy mu bylo přes třicet let. Luster si své útoky pečlivě plánoval. Mladé ženy omamoval drogou GHB, známou jako tekutá extáze, uvedl deník Los Angeles Time. Když byly v bezvědomí a nemohly se bránit, sexuálně je zneužil. Dva útoky si natočil na video, které později sloužilo jako důkaz u soudu. Na jednom ze záznamů byla také teprve sedmnáctiletá dívka. Za znásilnění a další závažné sexuální trestné činy ho soud v roce 2003 poslal na 124 let do vězení. V roce 2013 mu byl trest zmírněn na 50 let. Jenže neodseděl si ani zlomek!
Ještě před dvěma lety přitom neměl žádnou šanci dostat se na svobodu. Když Andrew Luster v roce 2024 požádal o předčasné propuštění, soudce jeho žádost rázně zamítl, uvedl deník Bild. Okresní státní zástupce Eric Nasarenko tehdy varoval, že by to byla obrovská nespravedlnost vůči obětem a zároveň hrozba pro veřejnost. „Luster se dopouštěl sadistických sexuálních útoků na bezbranných obětech,“ upozornil. Ani o rok později žalobci nepolevili. Vrchní státní zástupce Anthony Wold varoval, že si Luster zahrával se životy svých obětí jako při ruské ruletě. Podle něj šlo stále o mimořádně nebezpečného sexuálního predátora, který si měl odpykat celý trest.
Dobré chování
Jenže teď je všechno jinak a Luster pobíhá na svobodě. Byl podmíněně propuštěn. Zpráva vyvolala vlnu pobouření. Kalifornské úřady se hájí tím, že nešlo o předčasné propuštění v pravém slova smyslu. Lusterovi se totiž trest zkrátil díky práci a dobrému chování za mřížemi. Jak je možné, že muž odsouzený původně na 124 let opustil vězení už po dvaceti letech, zůstává pro mnohé záhadou.
Lusterův případ tehdy sledoval celý svět. Během soudního procesu dědic milionového impéria uprchl do Mexika, aby se vyhnul spravedlnosti. Po zhruba šesti měsících na útěku ho v Mexiku vypátral lovec lebek Duane „Dog“ Chapman, známý z televizních pořadů jako Dog the Bounty Hunter. Následně ho dopravil zpět do Spojených států.
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