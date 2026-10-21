Smutná zpráva z ostravské zoo: Medvěda Jirku z Konopiště museli utratit
Zoo Ostrava musela kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu nechat utratit dvacetiletého samce medvěda ušatého Jirku. Před dvěma lety byl do zoo převezen ze státního zámku Konopiště. Novinářům to dnes sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.
„Minulý týden se náhle zhoršil zdravotní stav dvacetiletého samce medvěda ušatého. Samec se opakovaně potýkal se zdravotními komplikacemi, a i přes stálé veterinární kontroly se jeho stav nelepšil. Minulou středu chovatelé zaznamenali prudké zhoršení jeho zdravotního stavu,“ uvedla mluvčí. Utracení zvířete bylo podle ní nutné. Nyní chovatelé čekají na výsledky pitvy, které budou k dispozici nejdříve v následujícím týdnu.
Samec Jirka obýval zámecký příkop na Konopišti od roku 2011. O jeho přesunu se začalo jednat v souvislosti s avizovaným ukončením chovu medvědů v zámeckých příkopech, který v minulosti Národní památkový ústav oznámil na rok 2030.
Zoo Ostrava má s chovem medvědů ušatých zkušenosti, věnuje se mu od roku 1991. V minulosti obývali medvědi starý betonový výběh, zoo pro ně v roce 2010 otevřela nový expozičně-chovatelský komplex Čitván. V červenci 2024 musela zoo ze zdravotních důvodů dát utratit starou samici a v zahradě zůstal jen samec, ke kterému v prosinci 2024 přibyl právě medvěd Jirka. V zahradě tak nyní zůstává jen samec, narozený v roce 1996, který Čitván obývá od roku 2014.
„Situaci v Ostravě budou zoologové řešit s koordinátorem Evropského ex situ programu. V zoologických zahradách sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) žije necelých 50 zvířat, převážná část populace je už poměrně stará. Za posledních 12 měsíců se nenarodilo ani jedno mládě,“ uvedla mluvčí. Ani v ostravské zoo se medvědy ušaté nikdy nepodařilo rozmnožit.
Medvěd ušatý je menší druh medvěda s výrazně dlouhou srstí, hlavně na krku, a žlutobílou náprsenkou ve tvaru písmene Y nebo V. Vyskytuje se v lesích od Íránu, podél čínských hranic na úpatí Himálaje přes jihovýchodní Asii až po Korejský poloostrov. V Červeném seznamu je zařazen v kategorii zranitelný. Hlavní příčinou úbytku jeho populace je ztráta jeho přirozeného prostředí, především kvůli pytláctví nebo výstavbě silnic či vodních elektráren. Největší hrozbou v Číně a jihovýchodní Asii je pak lov a držení živých zvířat pro žluč využívanou v tradiční orientální medicíně.
Třeba privést medvede ze Slovenska.