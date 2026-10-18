Muž z Havlíčkova Brodu hrozil vystřílením firmy: Policie u něj našla několik zbraní!

U muže se našlo několik zbraní.
U muže se našlo několik zbraní.  (Autor: Policie ČR)
Autor: Kamil Morávek - 
18. října 2026
11:30

Zaměstnanci z podniku v Havlíčkově Brodě zažili v posledních dnech chvilky čiré hrůzy. Opakovaně jim volal neznámý muž, který hrozil vystřílením celého areálu! Při jeho zadržení policie našla hned několik různých zbraní.

K incidentu došlo ve středu 14. října. Muž opakovaně telefonoval na společnost zajišťující správu a údržbu silnic. Nejprve zaměstnance slovně napadl a vulgárně urážel, následně začal vyhrožovat tím, že celý areál vystřílí.

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Zaměstnanci proto ihned kontaktovali policii. Té se podařilo muže vypátrat zhruba do hodiny a zadržet přímo doma. „Kriminalisté zajistili plynovou pistoli, brokovnici, sportovní pistoli a různé druhy střeliva,“ popsali policisté. Muž navíc neměl zbrojní průkaz a v minulosti byl soudně trestán.

Nyní mu za nebezpečné vyhrožování a nedovolené ozbrojování hrozí až pět let vězení.

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Patnáctiletý student střílel poblíž střední školy v Turecku.

Témata:
střelbavýhrůžkyvyhrožovánípoliciezbraňsilniceHavlíčkův Brod
Kamil Morávek
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