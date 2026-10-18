Muž z Havlíčkova Brodu hrozil vystřílením firmy: Policie u něj našla několik zbraní!
Zaměstnanci z podniku v Havlíčkově Brodě zažili v posledních dnech chvilky čiré hrůzy. Opakovaně jim volal neznámý muž, který hrozil vystřílením celého areálu! Při jeho zadržení policie našla hned několik různých zbraní.
K incidentu došlo ve středu 14. října. Muž opakovaně telefonoval na společnost zajišťující správu a údržbu silnic. Nejprve zaměstnance slovně napadl a vulgárně urážel, následně začal vyhrožovat tím, že celý areál vystřílí.
Zaměstnanci proto ihned kontaktovali policii. Té se podařilo muže vypátrat zhruba do hodiny a zadržet přímo doma. „Kriminalisté zajistili plynovou pistoli, brokovnici, sportovní pistoli a různé druhy střeliva,“ popsali policisté. Muž navíc neměl zbrojní průkaz a v minulosti byl soudně trestán.
Nyní mu za nebezpečné vyhrožování a nedovolené ozbrojování hrozí až pět let vězení.
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