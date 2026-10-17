Bezhlavá těla v havarovaných autech! Případy podobné smrti Radka G. řešili i čeští kriminalisté

  • Bezhlavá těla v autech: Děsivé případy sebevražd v Česku i ve světě
    Bezhlavá těla v autech: Děsivé případy sebevražd v Česku i ve světě
    Muž se rozjel se smyčkou na krku. (březen 2014)
    Muž se rozjel se smyčkou na krku. (březen 2014)
    Muž se rozjel se smyčkou na krku. (březen 2014)
    Autor: Štěpánka Grofová - 
    Dnes
    05:00

    Brutálně napadl bývalou manželku a poté uprchl na Slovensko. Radka G. nakonec našli mrtvého v ohořelém autě bez hlavy. Podle informací policie si ji měl utrhnout při sebevraždě za pomoci lana a automobilu. Ačkoliv takový způsob smrti působí nepředstavitelně, podobné případy už řešili kriminalisté v Česku i zahraničí.

  • 1.Záhada ohořelého auta

    Smrt muže (†43), podezřelého z brutálního napadení bývalé manželky v Uherském Ostrohu, má děsivé okolnosti. Radka G. našli ve čtvrtek večer mrtvého v ohořelém automobilu u slovenské obce Brestovec. Tělo nemělo hlavu. Podle informací Blesku si měl vzít život za pomoci automobilu a lana.

    Jakkoliv neuvěřitelně takový způsob smrti působí, kriminalisté už podobné případy řešili. Některé se dokonce staly předmětem odborných studií.

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    Na Slovensku našli v autě s Českou SPZ tělo bez hlavy.
    Zdroj: TV JOJ

  • 2.Bezhlavé tělo v Jihlavě

    V červnu 2007 vyjížděli policisté k dopravní nehodě na Kosovské ulici v Jihlavě. Na místě našli osobní opel převrácený na pravý bok. Za volantem leželo tělo muže (†58) bez hlavy. Ta se navíc nikde v automobilu nenacházela.

    Při ohledávání okolí policisté objevili u silnice strom s přivázaným lanem. Nedaleko ležela i oddělená hlava. Podle serveru Deník vyšetřování ukázalo, že nešlo o běžnou dopravní nehodu, ale jednalo se o sebevraždu za pomoci automobilu a lana.

    Ilustrační foto Ilustrační foto | Blesk: Václav Burian

     

  • 3.Hlava na zadním sedadle

    V roce 2012 publikovali soudní lékaři Petr Hejna a Radovan Havel z Univerzity Karlovy v Hradci Králové studii případu muže (†40), jenž si také vzal život za pomoci automobilu a lana.

    Jeho bezhlavé tělo našli za volantem havarovaného vozu, hlava skončila na zadním sedadle. Spolu s dalšími nálezy závěry pitvy svědčily o tom, že muž byl v okamžiku vzniku smrtelných poranění ještě naživu.

    Ilustrační foto Ilustrační foto | Blesk:David Malik

  • 4.Smrt u Prahy

    V březnu 2014 objevil náhodný kolemjdoucí mrtvého muže na opuštěné silnici nedaleko obce Veliký Brázdim u Staré Boleslavi. Jak tehdy uvedl Blesk, muž si vzal život za pomoci automobilu a lana. Jeden konec připevnil ke stromu, druhý si uvázal kolem krku. Poté nasedl do auta a rozjel se.

    Muž se rozjel se smyčkou na krku. (březen 2014) Muž se rozjel se smyčkou na krku. (březen 2014) | Foto Blesk - David Malík

  • 5.Němec se pokusil zemřít dvakrát

    Už v roce 2005 publikovali němečtí soudní lékaři Elisabeth Türk a Michael Tsokos z Hamburku případ muže (†43), jenž si vzal život za pomoci automobilu. Došlo přitom k úplnému oddělení hlavy od těla. Vyšetřování navíc odhalilo, že se nešťastník ještě téhož dne pokusil ukončit život jiným způsobem. Ve svém bytě si předtím odebíral vlastní krev a shromažďoval ji do lahví. Později usedl za volant.

    Ilustrační foto Ilustrační foto | profimedia.cz - ilustrace

  • 6.Manželka uslyšela náraz

    Smutný případ popsali japonští soudní lékaři v roce 2008. Muž (†59) se před smrtí pohádal s manželkou kvůli dluhům a odjel autem, aby se uklidnil. Krátce nato jí zavolal. Žena následně uslyšela náraz a manžela našla bez hlavy v automobilu u zábradlí mostu.

    Ilustrační foto Ilustrační foto | Profimedia.cz

  • 7.Sebevražda, nebo vražda?

    Jak často se podobné případy objevují? Odborníci ve studii zveřejněné online v roce 2024 shromáždili dvacet úmrtí popsaných v odborné literatuře. V sedmi z nich došlo k úplnému oddělení hlavy od těla.

    Mezi zemřelými byla jediná žena (†48). U osmi lidí se v anamnéze objevilo psychiatrické onemocnění nebo deprese, sedm mělo pozitivní toxikologický nález. Nejde však o celosvětový počet takových sebevražd, pouze o případy zahrnuté do odborné studie.

    Podobná úmrtí navíc představují pro vyšetřovatele neobvyklý problém. Nález bezhlavého těla může zpočátku vzbudit podezření na vraždu. Soudní lékaři proto zkoumají charakter poranění a známky toho, zda vznikla ještě za života. Výsledky pitvy pak kriminalisté porovnávají se stopami na místě nálezu a dalšími důkazy.

    Pokud vás trápí psychické problémy nebo máte myšlenky na sebevraždu, nezůstávejte na své potíže sami. Bezplatně a anonymně se můžete obrátit na Linku první psychické pomoci na čísle 116 123. Dětem a mladým lidem je určena Linka bezpečí 116 111. V bezprostředním ohrožení života volejte 155 nebo 112.

  • 8.Galerie

    Na západním Slovensku našli v ohořelém autě tělo bez hlavy.
    Krimi Radka G. podezřelého z pokusu o vraždu našli bez hlavy! Tělo bylo v ohořelém autě na Slovensku

     

    Bezhlavá těla v autech: Děsivé případy sebevražd v Česku i ve světě
    Bezhlavá těla v autech: Děsivé případy sebevražd v Česku i ve světě
    Muž se rozjel se smyčkou na krku. (březen 2014)
    Muž se rozjel se smyčkou na krku. (březen 2014)
    Muž se rozjel se smyčkou na krku. (březen 2014)

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Štěpánka Grofová
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