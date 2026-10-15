Radka G. podezřelého z pokusu o vraždu našli bez hlavy?! Tělo bylo v ohořelém autě na Slovensku

Na západním Slovensku našli v ohořelém autě tělo bez hlavy.
Na západním Slovensku našli v ohořelém autě tělo bez hlavy.
Na západním Slovensku našli v ohořelém autě tělo bez hlavy.
Na západním Slovensku našli v ohořelém autě tělo bez hlavy.
Na západním Slovensku našli v ohořelém autě tělo bez hlavy.
Aktualizováno -
15. října 2026
21:05
Autor: ČTK, Ondřej Chaloupecký - 
15. října 2026
20:58

Hasiči přivolaní k požáru osobního auta v lese na západě Slovenska po uhašení plamenů objevili ve vraku vozidla Škoda Fabia s českou poznávací značkou tělo bez hlavy. Tu našli přibližně deset metrů od auta, uvedla ve čtvrtek večer slovenská televize Joj.

Nález ohořelého těla bez hlavy v lese u obce Brestovec Joj spojila s pátráním české a slovenské policie po muži podezřelém z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku, který může být mimořádně nebezpečný.

„Zda ohořelé tělo patří hledanému podezřelému, anebo jiné oběti, ukážou až výsledky soudní pitvy a identifikace, které budou známy v příštích hodinách,“ uvedla TV Joj. „Kriminalisté a technici na místě sbírají stopy a vyšetřování pokračuje do pozdních nočních hodin. Podle informací z místa činu se vedle shořelého auta našlo lano se smyčkou pověšené na stromě, což vnáší do případu další otazníky,“ dodala stanice.

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Na Slovensku našli v autě s Českou SPZ tělo bez hlavy
Zdroj: TV JOJ

TV Joj uvedla, že poznávací značka vozu se shoduje s poznávací značkou auta Radka G., během pátrání ji zveřejnila česká policie. Tělo se nacházelo na místě spolujezdce, hlava asi deset metrů před autem.

Česká policie dnes vyhlásila pátrání po třiačtyřicetiletém Radku Galuškovi, kterého podezírá z toho, že se na Uherskohradišťsku pokusil o vraždu. Při kliknutí na odkaz se ale objeví sdělení, že „odkaz již není platný/po osobě již není pátráno“.

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Na západním Slovensku našli v ohořelém autě tělo bez hlavy.
Na západním Slovensku našli v ohořelém autě tělo bez hlavy.
Na západním Slovensku našli v ohořelém autě tělo bez hlavy.
Na západním Slovensku našli v ohořelém autě tělo bez hlavy.
Na západním Slovensku našli v ohořelém autě tělo bez hlavy.

Témata:
Slovenskopožárokres Uherské HradištělesŠkoda Fabiaautomobiltelevize
Ondřej Chaloupecký
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Anika100 ( 15. října 2026 21:56 )

Nekdo pomstil jeho oběť. A kdyby ne, takoveho cloveka skoda neni. Jak zil, tak skoncil.

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