Temné stopy – Sekty, 2. díl: Bůh šašek z Plas. Komunita Život v srdci, bába šedivá a smrt po porodu
Minulý týden jsme se vrátili ke kutnohorské sektě gurua Richarda – léčitele, který zemřel rukou svých stoupenkyň. Dnes se přesouváme do Plas na severní Plzeňsko. Komunita Život v srdci není stará sekta s dekádami fungování – existuje teprve od roku 2023. Přesto zde za tuto relativně krátkou dobu zemřela jedna z jejích členek při domácím porodu, vůdce skupiny mnohokrát vyhrožoval ve videích policistům a vyzýval k násilí, byl obžalován a dostal podmínku. Případ je stále před soudem.
Pokud jste nestihli předchozí díl, najdete ho zde.
KLÍČOVÉ MOMENTY
- 2022 Lukáš S. (*1978) zakládá náboženskou skupinu, která vystupuje pod názvy Cesta světla a Život v srdci. Komunita sídlí postupně v Opočně, Plzni a Plasích. Lukáš S. si říká Bůh šašek a Ježíš Švamberský.
- Léto 2024 Centrum Ohnivý drak v Plasích se etabluje jako sídlo skupiny. Stančík vysílá na YouTube pravidelná videa, v nichž popisuje svou teologii – a útočí na okolí způsobem, který přitáhne pozornost policie i médií.
- Září 2024 V centru Ohnivý drak proběhne domácí porod. Rodička Linda (42) je dvanáct hodin po porodu stále spojena s dítětem pupeční šňůrou. Záchranná služba ji nalézá v kritickém stavu. Linda je převezena do FN Plzeň, dítě vrtulníkem tamtéž. Linda v nemocnici zemře.
- Říjen 2024 Policie zadrží Lukáše S. a umístí ho do cely předběžného zadržení. Soud nakonec vazbu neschválí, ale zakáže mu vystupovat ve videích. Lukáš S. je obžalován ze čtyř trestných činů, mimo jiné kvůli výhrůžkám na adresu policistů a rasistickým výrokům namířeným na Romy. Proti podmíněnému trestu (zákaz zveřejňování videí) se odvolal.
- 2025 Další soudy z důvodu porušování podmínky, pokračování v činnosti, za niž mu byla podmínka udělena, a fyzické napadení.
- 2026 GIBS vyšetřuje policistu, který měl vynášet informace o případu. Lukáš S. odsouzen k 14 měsícům s 2letou podmínkou, soudní zákaz zveřejňování videí opakovaně porušuje.
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