Dohra odporného útoku ve Staškově: Rodina zavražděné Nellky (†14) žije ve strachu

Rodina zavražděné Nellky žije ve strachu
Rodina zavražděné Nellky žije ve strachu
Hrob Nellky dodnes zdobí desítky květin a věnců
Jsou od rodiny, přátel i slovenského prezidenta
Příbuzní podle výpovědi sousedky žijí ve strachu, že se násilí bude opakovat
Autor: Kamil Morávek - 
17. října 2026
12:12

Ve slovenském městě Staškov došlo 29. září k tragickému útoku. Žák Daniel v místní škole rozpoutal masakr nožem. O život při něm přišla učitelka Božena (†61) a studentka Nellka (†14). Rodina zavražděné dívky nyní žije ve strachu, že se něco podobného stane i jim.

Při útok na škole ve Staškově přišla rodina o milovanou dcerku Nellku. O jejich situaci promluvila sousedka z obce Olešná. Dívku prý znala velmi dobře. „Nevěřím, že tomu útočníkovi nějak dělala zle. I když byla o rok starší,“ popsala pro deník Plus JEDEN DEŇ.

„Po tom všem, co se stalo, žijí ve strachu,“ uvedla žena o rodině dívky. „Postihla je strašná rána a teď přicházejí i velké obavy. Babička se bojí, že jim někdo zaklepe na dveře a bude chtít ublížit i jim. Hrozné,“ dodala.

Vražedný útok na škole ve Staškově
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Nestarala se?!

Sousedka prý zná i matku chlapce, který útok na škole provedl. „Měla ho velmi mladá a moc se o něj nestarala,“ sdělila.

S dívenkou se místní rozloučili minulý týden. Pohřeb proběhl v Olešné, kde má i hrob. Místo jejího posledního odpočinku se nachází na kopci s výhledem na celou vesnici. Hrob zdobí celá řada věnců, některé od rodiny a přátel, jiný zas například od slovenského prezidenta Petra Pelegriniho.

Kromě toho má na hrobce dvě figurky koní. Ty totiž Nellka za života milovala. „Stejně jako je měla ráda na tomto světe, větší radost jí určitě dělají v nebeském království,“ pronesl při pohřebním obřadu místní farář Martin Kramara.

Pohřeb Nellky (†14), oběti útoku ve Staškově.
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K útoku ve Staškově došlo 29. září. Třináctiletý Daniel spolužačku a učitelku napadl nožem. Útok bohužel nepřežila ani jedna z nich. Další pedagožka (44), která utrpěla bodné poranění hrudníku a skončila v nemocnici, již není v ohrožení života.

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Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Zdroj: TV JOJ

Rodina zavražděné Nellky žije ve strachu
Rodina zavražděné Nellky žije ve strachu
Hrob Nellky dodnes zdobí desítky květin a věnců
Jsou od rodiny, přátel i slovenského prezidenta
Příbuzní podle výpovědi sousedky žijí ve strachu, že se násilí bude opakovat

Témata:
útokvraždaSlovenskoútok ve školeúrokOlešnáStaškov
Kamil Morávek
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nika f ( 17. října 2026 13:23 )

„Stejně jako je měla ráda na tomto světe, větší radost jí určitě dělají v nebeském království,“
Takže vlastně tím chtěl říct, že líp jí je v nebi než na zemi 🤦‍♀️

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