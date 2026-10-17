Dohra odporného útoku ve Staškově: Rodina zavražděné Nellky (†14) žije ve strachu
Ve slovenském městě Staškov došlo 29. září k tragickému útoku. Žák Daniel v místní škole rozpoutal masakr nožem. O život při něm přišla učitelka Božena (†61) a studentka Nellka (†14). Rodina zavražděné dívky nyní žije ve strachu, že se něco podobného stane i jim.
Při útok na škole ve Staškově přišla rodina o milovanou dcerku Nellku. O jejich situaci promluvila sousedka z obce Olešná. Dívku prý znala velmi dobře. „Nevěřím, že tomu útočníkovi nějak dělala zle. I když byla o rok starší,“ popsala pro deník Plus JEDEN DEŇ.
„Po tom všem, co se stalo, žijí ve strachu,“ uvedla žena o rodině dívky. „Postihla je strašná rána a teď přicházejí i velké obavy. Babička se bojí, že jim někdo zaklepe na dveře a bude chtít ublížit i jim. Hrozné,“ dodala.
Nestarala se?!
Sousedka prý zná i matku chlapce, který útok na škole provedl. „Měla ho velmi mladá a moc se o něj nestarala,“ sdělila.
S dívenkou se místní rozloučili minulý týden. Pohřeb proběhl v Olešné, kde má i hrob. Místo jejího posledního odpočinku se nachází na kopci s výhledem na celou vesnici. Hrob zdobí celá řada věnců, některé od rodiny a přátel, jiný zas například od slovenského prezidenta Petra Pelegriniho.
Kromě toho má na hrobce dvě figurky koní. Ty totiž Nellka za života milovala. „Stejně jako je měla ráda na tomto světe, větší radost jí určitě dělají v nebeském království,“ pronesl při pohřebním obřadu místní farář Martin Kramara.
K útoku ve Staškově došlo 29. září. Třináctiletý Daniel spolužačku a učitelku napadl nožem. Útok bohužel nepřežila ani jedna z nich. Další pedagožka (44), která utrpěla bodné poranění hrudníku a skončila v nemocnici, již není v ohrožení života.
„Stejně jako je měla ráda na tomto světe, větší radost jí určitě dělají v nebeském království,“
Takže vlastně tím chtěl říct, že líp jí je v nebi než na zemi 🤦♀️