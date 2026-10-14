Rodina pohřešovaného Andrije (†18) v slzách: Milovaný synáček odešel na věčnost

Andrij zmizel beze stopy. Teď přišla smutná zpráva.
Andrij zmizel beze stopy. Teď přišla smutná zpráva.
Andrij zmizel beze stopy. Teď přišla smutná zpráva.
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Autor: Andrea Vídeňská - 
14. října 2026
19:52

Osmnáctiletý Ukrajinec Andrij zmizel koncem září beze stopy v Bratislavě, kam přišel za studiem. Policisté, záchranáři i dobrovolníci ho usilovně hledali. Veškerá snaha byla marná. Po více než deseti dnech přišla zpráva, která jeho rodině obrátila život naruby. Mladík už nežije.

Andrij studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a bydlel na kolejích Mladosť. V pondělí 28. září jako by se po mladíkovi slehla zem. Přestal se ozývat a jeho blízcí o něj začali mít strach, informuje deník Plus jeden deň. Nikdo netušil, jak tragicky celý příběh skončí.

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Rozsáhlé pátrání

Do pátrání se postupně zapojila řada lidí. Policisté společně s dobrovolníky a záchranáři prohledávali vytipovaná místa v Bratislavě. Pomáhali také kynologové se služebními psy, říční policie i dobrovolníci. Pátrací týmy se snažily najít jakoukoli stopu, která by je k mladíkovi dovedla. Jedna z rozsáhlejších pátracích akcí se uskutečnila 2. října. Ani tehdy se ale Andrije najít nepodařilo. Naděje jeho blízkých s každým dnem umírala.

Ilustrační foto
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Tragická zpráva

V pátek 9. října přišla tragická zpráva, jakou nechce slyšet žádný rodič. Policie pátrání ukončila. Mladíka našli bez známek života. Smutnou zprávu následně potvrdila také jeho rodina. Rodiče svou bolest sdíleli na sociálních sítích a zveřejnili dojemný vzkaz.
„Bohužel, pátrání po našem synovi skončilo… S nevýslovnou bolestí v srdci a těžkostí na duši jsme nuceni oznámit strašnou zprávu – náš milovaný synáček už není mezi námi… Odešel na věčnost,“ napsali zdrcení rodiče.

Co přesně se mladíkovi stalo, zatím není jasné. Oficiálně nebyla zveřejněna příčina jeho smrti ani místo, kde ho našli. Rodina zatím neoznámila ani podrobnosti posledního rozloučení. 

Andrij zmizel beze stopy. Teď přišla smutná zpráva.
Andrij zmizel beze stopy. Teď přišla smutná zpráva.
Andrij zmizel beze stopy. Teď přišla smutná zpráva.
Ilustrační foto
Ilustrační foto

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Pátrání po Miroslavovi z Otovic
Zdroj: Policie ČR

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Andrea Vídeňská
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