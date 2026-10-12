Ranní neštěstí na Nymbursku: Chodkyni srazil náklaďák, zemřela
U Přerova nad Labem na Nymbursku zemřela v pondělí 12. října ráno po střetu s nákladním autem chodkyně. Žena podle prvotních informací přecházela silnici mimo přechod pro chodce. Okolnosti nehody vyšetřují nymburští kriminalisté, řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Nehoda byla hlášená kolem 06:40. Záchranná služba k havárii vyslala posádku záchranářů, lékařskou posádku a vrtulník letecké záchranné služby. „Na místě probíhala resuscitace, bohužel nebyla úspěšná, a lékař tak musel konstatovat smrt,“ řekla ČTK mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče nákladního auta negativní. U zemřelé ženy bude nařízena soudní pitva.
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