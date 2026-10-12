Ranní neštěstí na Nymbursku: Chodkyni srazil náklaďák, zemřela

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: archiv)
Autor: ČTK - 
12. října 2026
09:15

U Přerova nad Labem na Nymbursku zemřela v pondělí 12. října ráno po střetu s nákladním autem chodkyně. Žena podle prvotních informací přecházela silnici mimo přechod pro chodce. Okolnosti nehody vyšetřují nymburští kriminalisté, řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Nehoda byla hlášená kolem 06:40. Záchranná služba k havárii vyslala posádku záchranářů, lékařskou posádku a vrtulník letecké záchranné služby. „Na místě probíhala resuscitace, bohužel nebyla úspěšná, a lékař tak musel konstatovat smrt,“ řekla ČTK mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče nákladního auta negativní. U zemřelé ženy bude nařízena soudní pitva.

Srážka autobusu s kamionem si vyžádala 11 mrtvých.
Krimi Děsivá srážka autobusu s kamionem v Turecku: 11 mrtvých a desítky zraněných

Video se připravuje ...
Popelářské auto v obci Trhové Sviny zajelo chodce.
Zdroj: Sociální sítě

Témata:
srážkasmrtnáklaďákchodkyněokres Nymburksilnicenákladní automobilpřechod pro chodcenehodaNymburkPřerov nad Labem
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

První slova Chobota po rozchodu s Farnou: Hapr na celej život
První slova Chobota po rozchodu s Farnou: Hapr na celej život
Aha!
Pracovní horoskop od 12. do 18. října: Váhy získají nečekanou podporu, Ryby pozlobí zmatky v termínech
Pracovní horoskop od 12. do 18. října: Váhy získají nečekanou podporu, Ryby pozlobí zmatky v termínech
Dáma
Odplenkování na noc: Kdy jsou mokrá pyžamka v pořádku a kdy vyhledat pediatra?
Odplenkování na noc: Kdy jsou mokrá pyžamka v pořádku a kdy vyhledat pediatra?
Maminka
Barva podzimu podle Amal Clooney. Proč vám olivová bude slušet víc než si myslíte
Barva podzimu podle Amal Clooney. Proč vám olivová bude slušet víc než si myslíte
Ženy
Velký přehled nemocí s vyrážkou u dětí: Jak poznat neštovice, ekzémy i meningitidu
Velký přehled nemocí s vyrážkou u dětí: Jak poznat neštovice, ekzémy i meningitidu
Moje zdraví
Vymahači obesílají bývalé klienty padlých dodavatelů. ERÚ varuje před unáhleným placením
Vymahači obesílají bývalé klienty padlých dodavatelů. ERÚ varuje před unáhleným placením
e15
Co ukázala Sparta proti Pardubicím: výhra i bez opor, další jméno na marodce a sporná ruka
Co ukázala Sparta proti Pardubicím: výhra i bez opor, další jméno na marodce a sporná ruka
iSport
Vládu čekají problémy. Babiš oslabil, Okamura propadl a Macinka je zralý na ručník do ringu
Vládu čekají problémy. Babiš oslabil, Okamura propadl a Macinka je zralý na ručník do ringu
Reflex
Lukáš Hodis: Slon je jako zahradník džungle. Kdyby zmizel, dopadlo by to na celou planetu
Lukáš Hodis: Slon je jako zahradník džungle. Kdyby zmizel, dopadlo by to na celou planetu
Lidé a země