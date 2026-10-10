Strach o Evu z Mnichova Hradiště: Bolestná zpráva rodině!
Policisté pátrají po padesátileté Evě Lakatosové z Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku. Blízcí mají obavu o její zdraví a život. Poslední dobou byla ve špatném psychickém stavu a své rodině poslala zprávu, ve které se s ní loučí.
Pohřešovaná odjela v pátek z místa bydliště šedým vozem Peugeot 5008 a dosud se nevrátila. Policisté po ženě i jejím vozidle pátrají. Nelze vyloučit, že se již nepohybuje ve Středočeském kraji.
Hledaná žena měří asi 175 centimetrů, má blond melírované vlasy a modré oči. Vlasy nosí stažené do drdolu. Na sobě měla bílou mikinu, černou vestu a bílé tenisky.
Policie přijme veškeré informace o pohřešované na lince 158.
Pokud se ocitnete v psychické krizi, můžete se zdarma a nonstop obrátit na Linku první psychické pomoci 116 123. Dětem a mladým lidem do 26 let pomáhá Linka bezpečí 116 111.
Evo nedělej problémy a vrať se domu. Neser.