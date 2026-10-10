Strach o Evu z Mnichova Hradiště: Bolestná zpráva rodině!

Policisté pátrají po Evě z Mnichova Hradiště.
Policisté pátrají po Evě z Mnichova Hradiště.  (Autor: PČR)
Autor: ČTK - 
10. října 2026
10:57

Policisté pátrají po padesátileté Evě Lakatosové z Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku. Blízcí mají obavu o její zdraví a život. Poslední dobou byla ve špatném psychickém stavu a své rodině poslala zprávu, ve které se s ní loučí.

Pohřešovaná odjela v pátek z místa bydliště šedým vozem Peugeot 5008 a dosud se nevrátila. Policisté po ženě i jejím vozidle pátrají. Nelze vyloučit, že se již nepohybuje ve Středočeském kraji.

Hledaná žena měří asi 175 centimetrů, má blond melírované vlasy a modré oči. Vlasy nosí stažené do drdolu. Na sobě měla bílou mikinu, černou vestu a bílé tenisky.

Policie přijme veškeré informace o pohřešované na lince 158.

Pokud se ocitnete v psychické krizi, můžete se zdarma a nonstop obrátit na Linku první psychické pomoci 116 123. Dětem a mladým lidem do 26 let pomáhá Linka bezpečí 116 111.

Záchrana zraněné turistky v Krušných horách
Krimi Turistka v Krušných horách padala třicet metrů: Těžká zranění a složitý zásah záchranářů

Témata:
POHŘEŠOVANÁdopis na rozloučenourodinaStředočeský krajokres Mladá BoleslavzdravíEva LakatosPeugeot 5008Mladá BoleslavMnichovo Hradiště
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

hej pocem ( 10. října 2026 11:23 )

Evo nedělej problémy a vrať se domu. Neser.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Nařčení Gottové a Tolkkiho se nechce věřit: Obrali Zacpalovou o peníze?
Nařčení Gottové a Tolkkiho se nechce věřit: Obrali Zacpalovou o peníze?
Aha!
Svatba po 4 dnech od seznámení i lahvičky s krví: Nejpodivnější páry Hollywoodu, které šokovaly svět
Svatba po 4 dnech od seznámení i lahvičky s krví: Nejpodivnější páry Hollywoodu, které šokovaly svět
Dáma
3 triky na veselé podzimní dýně: Namalujte je s dětmi bez ostrého nože
3 triky na veselé podzimní dýně: Namalujte je s dětmi bez ostrého nože
Maminka
Vypadají luxusně, ale nestojí majlant: 7 podzimních bot, které pozvednou každý outfit
Vypadají luxusně, ale nestojí majlant: 7 podzimních bot, které pozvednou každý outfit
Ženy
Syndrom bílého pláště: Strach může komplikovat vaši diagnózu. Svěřte se lékaři
Syndrom bílého pláště: Strach může komplikovat vaši diagnózu. Svěřte se lékaři
Moje zdraví
Češi se musí připravit na další zdražování. Z Evropy přichází ještě větší hrozba
Češi se musí připravit na další zdražování. Z Evropy přichází ještě větší hrozba
e15
Šmiga chtěl slávisty provokovat: Ale zákeřné to nebylo. Trpišovský na mě byl naštvaný
Šmiga chtěl slávisty provokovat: Ale zákeřné to nebylo. Trpišovský na mě byl naštvaný
iSport
Prezident Pavel napravil chybu. Dorazil k volbám a překazil divadlo nejen Turkovi a Macinkovi
Prezident Pavel napravil chybu. Dorazil k volbám a překazil divadlo nejen Turkovi a Macinkovi
Reflex
S hlavou vzhůru. Ženy, které prošly peklem, aby změnily svět
S hlavou vzhůru. Ženy, které prošly peklem, aby změnily svět
Lidé a země