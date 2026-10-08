Za poslušnost jí dával hračky: Bratranec se před kamerou přiznal ke zneužívání sestřenice
Dlouhé roky si nesla bolestivé vzpomínky na dětství. Slovenka tvrdí, že ji od šesti let opakovaně sexuálně zneužíval vlastní bratranec. Když se jako malá svěřila matce, místo pomoci dostala facku. Po letech však přišel zásadní zvrat. Muž se k činu přiznal před televizní kamerou a policie ho následně obvinila.
Případ údajného sexuálního zneužívání v rodině se po letech znovu dostal do rukou slovenských kriminalistů. Zásadní roli sehrála televizní reportáž. Muž se totiž před kamerou přiznal, že v minulosti sexuálně zneužíval svou nezletilou sestřenici. V době prvních útoků jí bylo pouhých šest let.
„Byl jsem tehdy mladý a hloupý,“ prohlásil muž během rozhovoru s reportérkou.
Na případu dva roky pracovala slovenská televize Markíza. Její reportéři získali mužovo přiznání na kameru a záznam předali policii. Poškozená následně mohla podat nové trestní oznámení.
Matce se svěřila, dostala facku
Žena v pořadu Krimi s Kristínou Kövešovou popsala také okolnosti svého dětství. Do rodiny se dostala společně se sestrou prostřednictvím adopce. Rodiče obě dívky o víkendech brávali k matčině sestře. Právě tam mělo docházet ke zneužívání.
Podle její výpovědi bratranec využíval chvíle, kdy jeho rodiče odešli z domu. Odváděl ji do pokoje a sexuálně ji zneužíval. Na některé okamžiky má žena dodnes jen útržkovité vzpomínky. Vzpomíná si například na probuzení na gauči v obývacím pokoji. Neměla na sobě kalhoty, byla jí zima a bratranec sušil její mokré oblečení nad kamny.
O tom, co se děje, se přitom pokusila říct matce. Bratranec ale všechno popřel a dívka se zastání nedočkala. Podle svých slov dostala od matky facku za údajné vymýšlení. V rodině se pak o jejím svědectví přestalo mluvit.
Za mlčení dostávala hračky
Zneužívání pokračovalo přibližně šest let. Bratranec jí měl za poslušnost dávat hračky. Dárky si odnášela domů, dnes je však vnímá jako způsob, jak si muž zajišťoval její mlčení. V paměti jí utkvěla také situace, kdy ji jako plačící dítě odváděli z domova k příbuzným. Obě rodiny přitom bydlely nedaleko od sebe, téměř ve stejné ulici.
Policie muže obvinila
Slovenská policie potvrdila, že případ dospěl do další fáze trestního řízení. „V uvedeném případě bylo vzneseno obvinění, přičemž v současnosti probíhají procesní úkony po vznesení obvinění,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství Policajního sboru v Nitře Viktória Borloková.
Televize dala muži prostor k vyjádření také po vznesení obvinění. Tentokrát už však o případu mluvit odmítl. Podrobnosti o případném soudním řízení zatím zveřejněny nebyly. O vině obviněného bude rozhodovat až soud.
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