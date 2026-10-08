Na běžce ve Slovenském ráji vyskočil z křoví medvěd! Muž skončil po útoku v nemocnici
Dopolední běh se ve Slovenském ráji proměnil během několika vteřin v boj o zdraví. Na muže tam zaútočil medvěd, jenž náhle vyskočil z křoví. Běžec utrpěl zranění ruky a nohy a skončil v nemocnici. Do oblasti vyrazil zásahový tým, terén prohledával i pomocí dronu. Úřady varují turisty před nebezpečím.
K děsivému střetu došlo ve středu 7. října ve Slovenském ráji. Místní muž se vydal na trasu ze Spišské Nové Vsi směrem na Kláštorisko. Přibližně kilometr nad turistickým střediskem Podlesok na něj však čekalo nepříjemné překvapení. Z porostu u cesty se náhle vyřítil medvěd a zaútočil. Šelma běžci poranila ruku a nohu. Podle televize JOJ vyvázl napadený bez vážnějších následků a následně sám vyhledal lékařské ošetření v nemocnici.
Medvěda hledali pomocí dronu
Útok se odehrál na žlutě značené turistické trase, po níž se běžně pohybují pěší návštěvníci i auta. Obec proto okamžitě upozornila veřejnost a na místo vyrazili členové zásahového týmu.
Odborníci prozkoumali okolní terén a nasadili také dron. Do řešení události se zapojil místní myslivecký spolek. Informace dostali policisté, správa národního parku i horská záchranná služba. Zásahový tým v oblasti rozmístil výstražná upozornění a oznámil další hlídkování.
Podobný útok místní nepamatují
Přestože se medvědi ve Slovenském ráji běžně vyskytují, podle starosty Marcela Kacvinského jde o mimořádnou událost. V okolí Hrabušic totiž místní úřady dosud podobný případ nezaznamenaly a zvířata se dosud lidem spíše vyhýbala. Jejich výskyt dlouhodobě sledují pracovníci národního parku i myslivci.Obec nyní apeluje na návštěvníky, aby při pohybu v okolí Kláštorské cesty dbali zvýšené opatrnosti. Opatření mají především zabránit dalšímu nebezpečnému setkání.
"Na běžce ve Slovenském ráji vyskočil z křoví medvěd!" ... jako že měl na noze připnutou jednu běžku? To asi od minulé zimy.