Smutek v rodině oblíbených kolotočářů: Zemřel jeden z nejmladších členů Václav (†20)
Rodinu, která provozuje oblíbený lunapark Spilka s.r.o., zasáhla tragická zpráva. Ve věku pouhých 20 let zemřel Václav, jeden z nejmladších členů rodiny. Jeho blízcí o úmrtí informovali na sociálních sítích.
Rodinu, která už několik generací společně buduje rodinný lunapark, zasáhla nepředstavitelná tragédie. Ve věku pouhých 20 let zemřel Václav. Blízcí sdíleli smutnou zprávu na sociálních sítích.
Rodinný podnik
Václav patřil k nejmladší generaci rodiny, která měla jednou převzít rodinný podnik. Měl pokračovat v tom, co Spilkovi po několik generací společně budovali. „Venoušek byl součástí naší rodiny, která už po několik generací společně žije nejen rodinou, ale také tím, co jsme společně vybudovali. Byl jedním z nás,“ stojí v příspěvku.
Pro blízké je náhlé vyhasnutí mladého života obrovskou ranou. V jejich srdcích po něm zůstala hluboká prázdnota a bolest, kterou bude jen velmi těžké někdy zaplnit. „Nikdy jsme si nedokázali představit, že budeme muset jednoho z nás tak brzy vyprovodit na jeho poslední cestu,“ napsala zdrcená rodina. „Odešel člověk, který měl celý život teprve před sebou,“ uvedli nejbližší. Václavova památka zůstane navždy součástí rodiny i všeho, co společně vybudovali. „Některá pouta smrt nepřeruší,“ vzkázali mu.
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