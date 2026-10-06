Video zachytilo hrozivý pád v Tatrách: Turisté se řítili střemhlav přes ostré kameny

Turisté se řítili ze svahu.
Turisté se řítili ze svahu.
Turisté se řítili z prudkého svahu.
Turisté se řítili z prudkého svahu.
Turisté se řítili z prudkého svahu.
Autor: Andrea Vídeňská - 
6. října 2026
20:40

Dva turisté se zřítili ve strmém terénu Kulczyńského žlabu v polských Tatrách. Jejich pád zachytilo video. Nejprve je slyšet rána a křik. Následně je vidět, jak se dvojice řítí po svahu dolů. 

Tatry se opět ukázaly v plné síle. Stačil mžik a výšlap v horách se zvrtnul v boj o život. Dva lidé se zřítili ve velmi strmém terénu Kulczyńského žlabu v Tatrách. Jejich hrozivý pád zachytilo video, které nyní slouží jako červený vykřičník před nebezpečnými podmínkami v horách.

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Děsivý pád dvou turistů v Tatrách.
Zdroj: Instagram

Ve zveřejněném videu je nejdříve slyšet rána a křik. O několik sekund později už se dvě osoby řítily střemhlav přes špičaté kameny dolů. Turisté doplatili na zrádný sníh a led, přestože v horách panovala dobrá viditelnost a krásné slunečné počasí. Podle pozdějších informací utrpěly obě osoby při pádu pouze lehčí zranění. K jejich přežití mohly přispět i bezpečnostní přilby, které měly v době pádu na hlavách.

Autoři záznamu zároveň upozornili, že v horách potkávali lidi bez odpovídajícího vybavení. Evergreenem jsou také turisté, kteří se do náročného horského terénu vydávají v naprosto nevhodné obuvi. Před rizikem varoval turisty také člen horské služby. Naštěstí část turistů varování vyslyšela. Rozhodli se otočit a v cestě dál nepokračovat. Děsivý záznam má především varovat ostatní. Podmínky v horách mohou být nevyzpytatelné a počasí se mění z minuty na minutu.

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Turisté se řítili ze svahu.
Turisté se řítili ze svahu.
Turisté se řítili z prudkého svahu.
Turisté se řítili z prudkého svahu.
Turisté se řítili z prudkého svahu.

 

 

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Andrea Vídeňská
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