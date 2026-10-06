Jakub (†21) se v Miláně nevrátil z klubu: Zřítil se z 15 metrů!

Jakub (†21) zemřel při pádu v centru Milána.
Jakub (†21) zemřel při pádu v centru Milána.
Jakub (†21) zemřel při pádu v centru Milána.
Jakub (†21) zemřel při pádu v centru Milána.
Jakub (†21) zemřel při pádu v centru Milána.
Autor: Štěpánka Grofová - 
6. října 2026
15:15

Výlet do Milána skončil pro mladého Poláka Jakuba smrtí. Po noci strávené v klubu se po něm slehla zem a jeho tělo našli až o více než den později. Bezpečnostní kamery zachytily, jak se pokusil překonat uzavřený průchod, ztratil rovnováhu a zřítil se z výšky asi 15 metrů. Policie pracuje s verzí nešťastné nehody.

Do Milána přijel teprve několik dní před svou smrtí. Jakub z Krakova dorazil do italského města v sobotu 26. září společně s kamarádem. Ubytovali se v oblasti Isola na náměstí Piazza Fidia.

V noci z pondělí 28. na úterý 29. září vyrazil Jakub s přáteli do klubu JustMe v parku Sempione. Podle italského deníku Il Giorno podnik opustili kolem třetí hodiny ráno. Právě tehdy ho kamarád a dvě mladé Polky ztratili z dohledu.

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Osudných 50 minut

Jakub se do apartmánu nevrátil a nereagoval ani na telefon. Jeho kamarád proto následující odpoledne oznámil zmizení policii. Do pátrání se zapojila také rodina a organizace Penelope Lombardia, jež pomáhá při hledání pohřešovaných lidí. V tu chvíli už ale Jakub podle vyšetřovatelů nežil.

Klíčem k objasnění případu se staly bezpečnostní kamery. Záznamy ukázaly, co se s mladíkem dělo poté, co odešel z klubu. 

Jakub se během necelé hodiny dostal k nádraží Porta Garibaldi. Vyšetřovatelé zatím přesně nevědí, kudy šel ani proč zamířil právě tímto směrem. Je možné, že se snažil vrátit do ubytování v nedaleké čtvrti Isola.

Krátce před čtvrtou hodinou ráno dorazil ke schodišti. Prostor před nádražím byl kvůli rekonstrukci uzavřený a cestu blokovala brána. Mladík se pokusil uzavřený průchod obejít. Vylezl na zábradlí, ztratil rovnováhu a zřítil se do úzkého prostoru mezi schodištěm a zdí. Pod ním byla zhruba patnáctimetrová hloubka.

Při pádu se snažil zachránit

Podle médií se Jakub při pádu ještě pokusil zachytit zábradlí. Konstrukce se poškodila a policisté později nalezli mladíka s kusem kovové trubky v ruce. Pád nepřežil. Jeho tělo navíc zůstalo na špatně viditelném místě celý následující den.

Až ve středu 30. září dopoledne se k uzavřenému průchodu dostala skupina dánských turistů. Když hledali jinou cestu, nahlédli do hluboké mezery vedle schodiště a spatřili tělo. Přivolaní záchranáři už mohli pouze konstatovat smrt.

Kamerový záznam, na nějž se odvolávají italská média, zveřejněn nebyl.

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Zdroj: Aktu.cz

Jakub (†21) zemřel při pádu v centru Milána.
Jakub (†21) zemřel při pádu v centru Milána.
Jakub (†21) zemřel při pádu v centru Milána.
Jakub (†21) zemřel při pádu v centru Milána.
Jakub (†21) zemřel při pádu v centru Milána.

Témata:
JAKUBpolákturistapád z výškypolicieschodištěKrakovMilánsmrtbezpečnostní kameraIsolaSempioneIl Giorno
Štěpánka Grofová
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