Divoký víkend na jihu Čech: Havarovalo letadlo, parašutista skončil v nemocnici

V neděli v Hosíně havarovalo letadlo a u Blažejova se při dopadu zranil parašutista.
Autor: Štěpánka Grofová - 
5. října 2026
16:10

Rušný víkend mají za sebou policisté a záchranáři v Jihočeském kraji. Jen během soboty řešili kolem sedmdesáti dopravních nehod, v neděli je zaměstnala také havárie letadla v Hosíně a zraněný parašutista u Blažejova. Přestože některé události vypadaly dramaticky, podle policie se obešly bez obětí na životech.

Jeden náročný zásah střídal druhý. Jihočeští policisté během soboty napočítali kolem sedmdesáti dopravních nehod. Mezi nimi byla také havárie sanitky, po níž vůz skončil na boku. Záchranáři i převážený pacient utrpěli lehká zranění. Okolnosti případu vyšetřují táborští policisté.

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Ani v neděli ale neměli záchranáři a policisté klid. Tentokrát se pozornost přesunula ze silnic do vzduchu. Na letišti v Hosíně na Českobudějovicku se při přistání dostalo do problémů letadlo Sting RG.

Posádce se nepodařilo zvládnout přistávací manévr a stroj skončil mimo dráhu na travnaté části letiště. Na palubě byli dva muži. Ani jeden podle policie neutrpěl vážné zranění, letadlo však bylo poškozeno.

Příčinu nehody budou zjišťovat policisté společně s leteckými odborníky. Informoval o tom jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Tvrdý dopad parašutisty

Ve stejný den mířily další policejní hlídky a záchranáři k Blažejovu na Jindřichohradecku. Důvodem byl pád parašutisty, jenž si při pravděpodobně tvrdém dopadu poranil dolní končetiny. Záchranáři ho převezli do nemocnice. 

Muž před nehodou seskočil z letounu Cessna 182. Stroj vzlétl z letiště v Jindřichově Hradci. Bližší okolnosti pádu policie ve zveřejněné zprávě neuvedla.

Navzdory mimořádně rušnému víkendu žádná ze zhruba sedmdesáti sobotních dopravních nehod podle policie neskončila smrtí.

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V neděli v Hosíně havarovalo letadlo a u Blažejova se při dopadu zranil parašutista.

Témata:
policieČeskoJihočeský krajnemocniceHosínBlažejovdopravní nehodaparašutistanehodaoběť
Štěpánka Grofová
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