Vražedkyně přežila dvě smrtící injekce: Český lékař vysvětlil, jak se to mohlo stát
Světová média obletěl příběh odsouzené vražedkyně Christy Pikeové ze Spojených států. Ta byla odsouzena k smrti. Poprava však nevyšla a žena ani přes dvě dávky smrtícího přípravku nezemřela. Jak je toto možné prozradil pražský praktický lékař Cyril Mucha.
Pikeová, které je nyní 50 let, byla k smrti odsouzena v roce 1995. Spolu se dvěma dalšími komplici vylákala 19letou Colleen Slemmerovou, spolužačku z centra odborné přípravy v Knoxville, do zalesněné oblasti. S přítelem ji mučili, zatímco třetí účastnice vraždy hlídkovala. Do hrudníku dívce vyřezali pentagram a odnesli si kus její lebky jako suvenýr.
Pikeová měla být první ženou popravenou ve státě Tennessee za více než 200 let. Její poprava měla proběhnout tento týden ve středu. Ani po dvou dávkách uspávadla pentobarbitalu však nezemřela a místo na hřbitově tak po zpackané popravě skončila v nemocnici.
Podle pražského praktického lékaře Cyrila Muchy je pro to hned několik možných vysvětlení. Nejprve je však nutné si ujasnit, jak přesně pentobarbital funguje. „Jedná se o uspávací látku. Ta člověku utlumí a díky tomu má využití i v medicíně. Například se často používá při záchvatech, v minulosti i při běžné anestezii,“ popsal exkluzivně lékař Blesku.
Stejně jako u jiných látek, existuje bezpečná, toxická a smrtelná dávka. Úmrtí v případě podání té nejvyšší dávky probíhá na následek zástavy dechu. U cílených poprav se podle Muchy často podává dávka ještě vyšší, než je běžné smrtelné množství. Zde však přichází kámen úrazu. Co je vlastně smrtelná dávka?
Existuje samozřejmě průměrná, každý má však úplně jiné reakce. „Je to stejné jako u běžných léků. Někomu zabere, někomu ne a někomu dokonce uškodí. Je tedy možné, že žena měla zvýšenou přirozenou odolnost anebo zrychlený metabolismus. Něco takového tu možná proběhlo,“ vysvětlil Mucha.
Je zde ještě jedna možnost. Zvýšenou odolnost vůči tlumícím přípravkům totiž mívají i lidé závislí na drogách. „Jsou vůči tomu odolní. Nevím, jak je to drogami na celách smrti v Americe, ale z našeho prostředí víme, že se do těch vězení často dostávají,“ uzavřel lékař. Jednou z možných teorií také je, že došlo ke špatnému podání přípravku.
Lékařská etika spojená s Hippokratovou přísahou lékařům brání v účasti na popravách. Personál, který podání pentobarbitalu provádí tedy nemusí být dostatečně proškolený. O tom svědčí i fakt, že Pikeová měla na jedné ruce celkem sedm vpichů a jedna z jehel byla ohnutá, jak popsal její obhájce. Domněnku, že pracovník látku vstříkl pod kůži místo do žíly doplňuje i fakt, že se ženina pravá praže zbarvila dofialova a okolo míst vpichů se objevily puchýře a popáleniny.
Pikeová po nevydařené popravě skončila v kritickém stavu v nemocnici. Guvernér Tennessee nařídil případ vyšetřit a do konce letošního roku pozastavil popravy v tomto státě.
Tak jí dám třetí a koňskou dávku nic jiného si nezaslouží nebo chce taky rozmlátit lebku šutrem jako to udělala spolužačce a úlomek si vzala sebou jako suvenýr ta si zaslouží přesně takovou smrt