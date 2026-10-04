Epsteinova kauza otřásá Norskem: Výslech ministrů! I omluva královny
Norský parlamentní výbor ve středu zahájil vyšetřování v souvislosti s vazbami mezi sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem a norskými politiky. Předvolání se týká jedenácti současných i bývalých ministrů.
Ministerstvo spravedlnosti USA v lednu 2026 zveřejnilo miliony dokumentů souvisejících s Epsteinem, které mimo jiné odhalily jeho vazby na politiky, členy královských rodin, ale i na nejbohatší lidi z celého světa. V souvislosti s tím parlamentní výbor v Norsku zahájil vyšetřování s jedenácti vrcholnými politiky.
Předvolání se týká současných i bývalých ministrů. Mezi nimi je i současný premiér Jonas Gahr Støre. Předseda vlády ovšem několikrát popřel, že s Epsteinem žádný vztah neměl. Před výborem by měl vypovídat i bývalý šéf diplomacie Boerge Brende, který po odhalení svých přátelských vztahů s Epsteinem odstoupil z funkce prezidenta a generálního ředitele Světového ekonomického fóra.
Člen dozorčího výboru Jonas Andersen Sayed uvedl, že dokumenty vyvolaly vážné otázky ohledně zneužívání pravomoci. „Je nezbytné, aby všechna fakta vyšla najevo, aby byla stanovena odpovědnost a aby byly provedeny nezbytné reformy,“ citoval jeho slova server Euronews. Za své přátelství s Epsteinem se už v minulosti omluvila i norská královna Mette-Marit. Té se ovšem vyšetřování netýká.
Epsteinovy spisy
Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180 000 fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
V dokumentech figurovalo například i jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Miroslava Lajčáka, který v reakci na zveřejněné informace odstoupil z pozice poradce premiéra Roberta Fica. Vazby na Epsteina řeší i Británie, Norsko, Lotyšsko a další státy.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.