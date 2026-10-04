Epsteinova kauza otřásá Norskem: Výslech ministrů! I omluva královny

Epsteinova kauza otřásá Norskem: Výslech ministrů! A omluva královny.
Epsteinova kauza otřásá Norskem: Výslech ministrů! A omluva královny.
Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein
Autor: Martin Lisičan - 
4. října 2026
11:08

Norský parlamentní výbor ve středu zahájil vyšetřování v souvislosti s vazbami mezi sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem a norskými politiky. Předvolání se týká jedenácti současných i bývalých ministrů.

Ministerstvo spravedlnosti USA v lednu 2026 zveřejnilo miliony dokumentů souvisejících s Epsteinem, které mimo jiné odhalily jeho vazby na politiky, členy královských rodin, ale i na nejbohatší lidi z celého světa. V souvislosti s tím parlamentní výbor v Norsku zahájil vyšetřování s jedenácti vrcholnými politiky.  

Předvolání se týká současných i bývalých ministrů. Mezi nimi je i současný premiér Jonas Gahr Støre. Předseda vlády ovšem několikrát popřel, že s Epsteinem žádný vztah neměl. Před výborem by měl vypovídat i bývalý šéf diplomacie Boerge Brende, který po odhalení svých přátelských vztahů s Epsteinem odstoupil z funkce prezidenta a generálního ředitele Světového ekonomického fóra.

Proslulý kadeřník Frédéric Fekkai měl ženy stříhat tak, aby vypadaly přesně podle Epsteinových zvrhlých představ.
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Člen dozorčího výboru Jonas Andersen Sayed uvedl, že dokumenty vyvolaly vážné otázky ohledně zneužívání pravomoci. „Je nezbytné, aby všechna fakta vyšla najevo, aby byla stanovena odpovědnost a aby byly provedeny nezbytné reformy,“ citoval jeho slova server Euronews. Za své přátelství s Epsteinem se už v minulosti omluvila i norská královna Mette-Marit. Té se ovšem vyšetřování netýká.

Epsteinovy spisy

Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180 000 fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.

V dokumentech figurovalo například i jméno bývalého slovenského ministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Miroslava Lajčáka, který v reakci na zveřejněné informace odstoupil z pozice poradce premiéra Roberta Fica. Vazby na Epsteina řeší i Británie, Norsko, Lotyšsko a další státy.

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Epsteinova kauza otřásá Norskem: Výslech ministrů! A omluva královny.
Epsteinova kauza otřásá Norskem: Výslech ministrů! A omluva královny.
Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein

 

Témata:
Jeffrey EpsteinOSNSvětové ekonomické fórumNorskoRobert FicoparlamentMinisterstvo spravedlnosti Spojených států americkýchJonas Gahr StøreMiroslav LajčákJonas Andersen Sayed
Martin Lisičan
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